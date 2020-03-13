закрыть
13 марта 2020, пятница, 18:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

У второго ребенка в России выявили коронавирус

3
  • 13.03.2020, 17:12
  • 3,461
У второго ребенка в России выявили коронавирус

Ранее Минздрав Беларуси заявил, что дети не болеют коронавирусом.

Среди новых зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге есть 10-летний ребенок, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает «78.ru».

Беглов также отметил, что всего в Петербурге зафиксировано пять случаев заболевания.

Оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, три из них — в Санкт-Петербурге. По данным штаба, в последние две недели пациенты посещали страны Европы, в которых зафиксированы вспышки коронавируса. Всех заражены госпитализированы, они находятся в инфекционных боксах, передает РБК.

Таким образом, общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 увеличилось до 45. Большинство заболевших — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии.

О первом заразившимся коронавирусом ребенке в России стало известно 11 марта. В штабе отметили, что ребенок является носителем вируса, однако у него полностью отсутствуют симптомы заболевания.

Напомним, Минздрав Беларуси заявил, что дети не болеют коронавирусом, потому и карантин вводить в стране не будут.


популярное за неделю

Мнение

Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский