У второго ребенка в России выявили коронавирус 3 13.03.2020, 17:12

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Ранее Минздрав Беларуси заявил, что дети не болеют коронавирусом.

Среди новых зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге есть 10-летний ребенок, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает «78.ru».

Беглов также отметил, что всего в Петербурге зафиксировано пять случаев заболевания.

Оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, три из них — в Санкт-Петербурге. По данным штаба, в последние две недели пациенты посещали страны Европы, в которых зафиксированы вспышки коронавируса. Всех заражены госпитализированы, они находятся в инфекционных боксах, передает РБК.

Таким образом, общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 увеличилось до 45. Большинство заболевших — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии.

О первом заразившимся коронавирусом ребенке в России стало известно 11 марта. В штабе отметили, что ребенок является носителем вируса, однако у него полностью отсутствуют симптомы заболевания.

Напомним, Минздрав Беларуси заявил, что дети не болеют коронавирусом, потому и карантин вводить в стране не будут.