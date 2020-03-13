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У первого президента обнаружен коронавирус

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  • 13.03.2020, 17:26
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У первого президента обнаружен коронавирус
ЖАИР БОЛСОНАРУ
ФОТО: AFP

Он сдал положительный тест.

Результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, сообщает ria.ru cо ссылкой на местное издание O Dia.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.

Согласно данным газеты, первые результаты были положительными. Официально данная информация пока не подтверждалась.


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