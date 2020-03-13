У первого президента обнаружен коронавирус

У первого президента обнаружен коронавирус7
- 13.03.2020, 17:26
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Он сдал положительный тест.
Результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, сообщает ria.ru cо ссылкой на местное издание O Dia.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.
Согласно данным газеты, первые результаты были положительными. Официально данная информация пока не подтверждалась.