10 фантастических технологий, которые стали реальностью 2 13.03.2020, 17:35

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Далекое будущее уже рядом.

Будущее уже почти наступило. По крайней мере, такое впечатление создается при взгляде на технологии, сошедшие со страниц научно-фантастических романов, пишет «Популярная механика». Вот и десять доказательств.

Оптический камуфляж или плащ-невидимка создает иллюзию невидимости, обводя свет вокруг замаскированного объекта. В результате мы наблюдаем то, что находится позади плащеносца. А сам испытатель выглядит, как полупрозрачный призрак.

Умные контактные линзы от Google, которые могут поступить в продажу лет через 5, не подарят пользователю супер-зрение, но смогут измерить уровень сахара в крови, что крайне полезно для диабетиков и спортсменов.

Многослойное нанопокрытие Modumetal улучшает физические свойства металлов, препятствуя возникновению коррозии и увеличивая прочность сплавов в 10 раз.

Биолюминесцентные лампы. Разработка компании Yonder Biologies под названием Dino Рets («домашние динозавры») представляет собой маленькие стеклянные фигурки, наполненные биолюминесцентными водорослями. Днем водоросли поглощают солнечную энергию, а ночью светятся насыщенным неоновым цветом.

Универсальный переводчик. Переводчик Sigmo Voice — это маленькое квадратное устройство, которое крепится на воротник. Аппарат повторяет произносимые фразы на языке, который выбрал пользователь. Замечательно то, что гаджет передает смысл сказанного, а не просто переводит отдельные слова.

Таблетка-пароль. Для тех, кто испытывает трудности с запоминанием пароля, компания Motorola разработала идентификационную пилюлю, которая срабатывает под действием желудочной кислоты пользователя. После поглощения капсула растворяется и подает 18-битный сигнал, снимающий блокировку с компьютеров и телефонов. Пока таблетка не поступила в продажу, но уже получила лицензию Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Тепловая пушка. Она совсем не так смертельна, как тепловые лучи марсиан из «Войны миров». Пушка Active Denial System или ADS стреляет микроволновыми лучами, которые неприятно обжигают кожу, но не причиняют непоправимого вреда здоровью. Предположительно ADS будут использовать для разгона агрессивно настроенных толп.

Робот-хозяйка. Созданный корейскими учеными робот Mahru-Z передвигается на колесах и умеет выполнять простые бытовые задачи: загрузить грязным бельем и включить стиральную машину, заправить тостер хлебом, собрать разбросанные предметы. Теперь разработчики планируют сконструировать более продвинутую модель, которая сможет функционировать в местах, слишком опасных для людей.

Порношлем. Индустрия удовольствий тоже не отстает от новейших технологий. В 2014 году сервис потокового видео для взрослых SugarDVD объявил о работе над интерактивным приложением для шлема виртуальной реальности Oculus-Rift. Таким образом, виртуальный секс грозит стать еще реальнее.

Самозавязывающиеся шнурки. Кто не мечтал о таких в детстве? Кто не завидовал Марти Макфлаю из культового фильма «Назад в будущее»? И вот почти дождались. Компания Nike пообещала, что кроссовки с автошнурками — точь-в-точь, как у Марти, — появятся в продаже уже сегодня, в 2015 году. Напомним, именно в этот год попадают герои картины из далекого 1985-го.

Безусловно, не все эти технологи уже находятся в стадии активной эксплуатации. Более того, не все из них вообще найдут свое место в сфере научно-технического прогресса. Значительно важнее то, что человечество постоянно движется вперед, обращая законы природы себе во благо и облегчая собственное существование.