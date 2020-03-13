Белорус выиграл отсрочку в суде с призывной комиссией 5 13.03.2020, 17:48

Александр Овсянников

Фото: «Радыё Свабода»

Но даже после этого его не оставляют в покое.

24-летний лепельский газосварщик Александр Овсянников отстоял в суде свое право на отсрочку от службы по «семейным обстоятельствам». Он ухаживает за больной матерью, но даже после победы в суде призывная комиссия не оставляет семью в покое, сообщает «Радыё Свабода».

«Мать - самый дорогой человек в жизни»

«Почему меня пытаются затащить в армию обманом? Отсрочку я имею законно, а ее хотели отобрать якобы на основании нового закона, что неправда», - возмущается Александр.

Он говорит, что против армии как такового ничего не имеет.

«Хотя нынешняя армия меня действительно не привлекает. Возможно, охотно бы пошел в профессиональную, но не в ту, где красят траву и косят снег», - отвечает Александр на вопрос об отношении к военной службе.

Отсрочку от службы с формулировкой «по семейным обстоятельствам» Александр Овсянников получил еще в 2014 году, когда ему было 18. В удостоверении призывника указано, что отсрочка действует до 14.01.2023 года - то есть до момента, когда ему исполнится 27 лет и на срочную службу уже не заберут.

На тот момент мать Александра Елена, инвалид 2 группы с психической болезнью, была окончательно признана неизлечимой и неработоспособной. Александр - ее единственный сын и опекун, женщина не замужем. По словам Александра, мать для него - самый дорогой в жизни человек, отказаться от нее, сдать в специальную больницу он никак не мог и поэтому должен воспользоваться правом на отсрочку от службы.

«Чем я мог ей помочь? Только уходом. Что могу жить вместе с ней, ходить за продуктами в магазин, куда ее саму пускать нельзя, выводить гулять», - делится парень.

«Сказали, что отсрочку аннулируют»

Но в прошлом году пришла повестка из военкомата и ему приказали явиться на медицинскую комиссию.

«В военкомате сказали, что мою отсрочку аннулируют, ибо вышел новый закон, согласно которому якобы для отсрочки по семейным обстоятельствам нетрудоспособными должны быть оба родителя. Но ведь это ложь! Если родители в разводе, то совсем другая ситуация. Они сразу это знали, но продолжали гнуть свое», - возмущается Александр Овсянников.

В прошлом году в 32-ю статью закона «О воинской обязанности и военной службе» действительно были внесены изменения, но они не касались правил предоставления отсрочки по причине ухода за больными или нетрудоспособными членами семьи. Это Александр хорошо знает и доказывает цитатами из закона.

Журналисты сидят с ним в комнате общежития строительного объединения «Мапид», где парень работает второй год. Между просмотром собранных в толстую папку документов Александр рассказывает, как умудряется совмещать работу в Минске с уходом матери, которая живет в поселке Боровка под Лепелем.

«В Минск должен был уехать, так как в Лепеле с моей специальностью газосварщика нет работы. К матери еду после полудня пятницы (у нас тогда сокращенный рабочий день) и сижу с ней до понедельника. Закупаю продукты и нужные вещи, делаю все по хозяйству и еду снова в Минск. А с понедельника по пятницу за матерью в квартире присматривает бабушка. Ей хоть и за 70, но приготовить поесть может. Вот так спокойно жили до прошлой осени, пока не началась эта история с отменой отсрочки», - говорит Александр.

«В комиссариате доказывали, что за матерью может ухаживать бывший муж»

Овсянников говорит, что уже во время первого посещения медицинской комиссии в военкомате, ему приказали отдать удостоверение призывника, в котором указано, что он имеет отсрочку. Но Александр решил оставить документ при себе, а для комиссариата сделал копию.

«И хорошо, что додумался. Правозащитник Олег Волчек считает, что без оригинала свидетельства я бы никогда не доказал в суде, что уже имел отсрочку», - говорит Александр. Он вспоминает, как через интернет познакомился с правозащитниками и начались первые два месяца хождения по кабинетам военных и чиновников. Все доказывал, что имеет право на отсрочку, а в комиссариате произвольно трактуют закон.

«У меня в Лепеле живет отец, но с матерью он давно в разводе. В военкомате почему-то посчитали, что он должен ухаживать бывшей больной женой, а меня можно забрать в армию. Абсурд, но на доказывания этого ушло почти полгода», - говорит Александр.

Также от него начали просить справки о том, что мать требует особого ухода. Якобы такую справку должны были дать в МРЭК - медицинской реабилитационной экспертной комиссии. Но призывник разобрался, что и это требование - вымысел.

Кроме военкомата, Александр Овсянников искал правды в кабинетах Минобороны, встречался даже с генералами.

«Нам прямо говорили, что раньше проблемы с мобилизационном ресурсом не было, поэтому легко давали отсрочку. А теперь, мол, некому служить, вот и взялись за таких, как я», - говорит призывник.

В ноябре прошлого года он еще продолжал убеждать чиновников в погонах в своей правоте, как вдруг узнал, что решение о нем уже принято - в конце ноября Лепельская призывная комиссия провела заседание, на котором его заочно лишили отсрочки.

«Причем я был в комиссариате за день до того, но меня даже не предупредили. Вот тогда я и пошел с заявлением в суд», - рассказал призывник.

По словам Александра Овсянникова, он знает еще несколько призывников, которых, как и его, лишили отсрочки заочно, даже не позвав на заседание призывной комиссии.

«Это у них система», - считает Александр.

Суд встал на сторону призывника

В январе 2020 года Лепельский районный суд стал на сторону призывника и признал «неправомерным решение Лепельской районной призывной комиссии от 29.11.2019 в части отмены решения от 28.11.2014 года и предоставления Овсянникову А.А. отсрочки от призыва на срочную военную службу». Лепельская прокуратура обжаловала это решение районного суда, но Витебский областной суд его подтвердил.

Александр Овсянников подчеркивает, что суд с ним согласился по всем позициям - и по поводу неизменности правил отсрочки, и относительно положения матери. О самом процессе Александр вспоминает со смешанными чувствами, так как, помимо радости от победы, пережил и стресс от встречи с отцом.

«Отец высказывался резко. Что у него новая семья и не должен он ухаживать за матерью, так как они уже не родственники. Все так, но было больно ворошить старое. Отец давно не с нами, собственно, и у мамы начались проблемы со здоровьем, как он ушел».

Сходил к министру обороны и готовится к новому суду

После победы в суде Александра Овсянникова продолжали вызывать у военный комиссариат на разбор его административного дела, заведенного за отказ сдать удостоверение призывника. Он думает, что так мстят за сопротивление, и собирается подавать в суд на сотрудника комиссариата, которого считает виновным в своих проблемах. Последнюю повестку с предупреждением о принудительном приводе Александр получил 17 февраля. О ней призывник рассказал новому министру обороны Виктору Хренину, к которому в начале марта ходил на прием в Дом офицеров. Вместе с Александром к министру пошли еще три призывники с подобными историями об отсрочке, а также правозащитники Олег Волчек и Наталья Горячко.

Правозащитник Волчек после встречи рассказал о деле Овсянникова:

«Министр даже похвалил Сашу за упорство в защите его прав, а о других делах сказал, что будет разбираться. Мы же обратили внимание на то, что призывные комиссии повсюду заседают фактически тайно. Призывников, у которых отбирают отсрочку, не приглашают на заседании. Министр обещал разобраться».

По словам Олега Волчека, уже после их встречи с министром обороны Виктором Хрениным стало известно о еще по меньшей мере 4 аналогичных случаях.