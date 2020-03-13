В Солигорске обнаружен коронавирус? 3 13.03.2020, 17:52

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Официально в Беларуси коронавирус выявлен у 27 человек.

Читательница Сharter97.org сообщила в редакцию сайта, что в Солигорске есть пациент с коронавирусом.

«Добрый день! Сегодня я пошла в детский сад с ребенком. Там мне сказали, что в Солигорске есть пациент с коронавирусом. Сотруднице детсада об этом рассказала врач одной из больниц города. Как там сказали, врачам запретили говорить об этом», - написала читательница.

Официальной информации на этот счет пока что не поступало. Не исключено, что похожая ситуация с коронавирусом и в других городах Беларуси.

Ранее сообщалось, что белорусским медикам пригрозили уголовной ответственностью за информацию об инфицированных коронавирусом.

По сообщениям Минздрава Беларуси, в стране на данный момент 27 инфицированных коронавирусом.