Европа начала отказываться от российской нефти 4 13.03.2020, 18:33

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Она не может конкурировать с саудовской нефтью по $25.

У нефтетрейдеров в Европе начали возникать сложности с продажей российской нефти Urals после того, как Саудовская Аравия объявила о планах резко увеличить добычу, утроить поставки в ЕС и предложила клиентам апрельские партии по 25 долларов за баррель - со скидкой в 10 долларов к цене Brent, пишет finanz.ru.

Первый залп в «ценовой войне» двух крупнейших экспортеров нефти прозвучал в воскресенье, когда государственная добывающая компания королевства Saudi Aramcо объявила о резком снижении отгрузочных цен на всех рынках. Максимальный дисконт Эр-Рияд предоставил европейским покупателям, традиционно ориентированным на Россию.

Уже в понедельник Vitol, крупнейший независимый нефтетрейдер в мире, и Trafigura Group, занимающая второе место по объему поставок, не нашли покупателей на Urals, пишет Bloomberg.

На среду, как отмечает Reuters, в системе Platts заявок на покупку российской нефти не было. Stasco, Vitol и Trafigura предлагали ее со скидкой в 3-3,1 доллара к Brent. Это на 7 долларов (то есть 20%) дороже саудовских баррелей.

«Все будут стремиться закупать у саудитов», - сказал Reuters европейский нефтетрейдер: в рамках долгосрочных контрактов у покупателей есть опцион на максимально возможный объем, и его постараются использовать.

На ближайшие недели - российским поставкам ничего не угрожает: саудовская нефть придет не раньше середины апреля, говорит другой трейдер. Но по мере приближения конца марта «люди будут стремиться минимизировать объемы Urals, потому что они знают, что могут получить саудовские баррели; цены настолько низкие, что это гораздо выгоднее», добавляет он.

Саудовская Аравия ведет переговоры с крупными европейскими покупателями Urals, предлагая им перейти на свою нефть. По данным Bloomberg, Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa получили предложение нарастить закупки на 25-200%.

В апреле Saudi Aramco планирует увеличить добычу с 9,7 до 10-11 млн баррелей в сутки, а впоследствии довести мощности до 13 млн. Львиная доля нефтяной лавины будет брошена на европейский рынок, где традиционно «хозяйничала» Россия.

В ЕС может хлынуть волна саудовской нефти на 1,5 млн баррелей в сутки (против 500 тысяч в прошлом году). Одновременно Эр-Рияд ведет переговоры с США о поставках порядка 12 млн баррелей. Как отмечает Reuters, заинтересованность в дешевой саудовской нефти проявила Белоруссия, которой Москва неоднократно отказывала в льготах, увязывая их с интеграцией в единое государство.

Активность саудитов взорвала мировой рынок танкерных перевозок. Стоимость аренды судов класса VLCC, способных нести на борту до 2 млн баррелей сырой нефти, взлетела в 6-10 раз, отмечает The Wall Street Journal: в прошлую пятницу это было 33 тысячи долларов в день, а теперь 200-330 тысяч в зависимости от направления.

«Саудовцы несомненно готовятся наводнить рынок дешевой нефтью», - констатирует главный судовой аналитик Bimco Питер Сэнд.

В нефтяной войне Саудовская Аравия уязвима, заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев: «У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах».

Саудовский бюджет действительно куда более зависим от цены нефти, чем российский: чтобы свести доходы с расходами в 2020-м, ему требуется 75-83 доллара за баррель, указывает стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Но если рассматривать нефтяную промышленность в отдельности, то проигрывает уже Россия: саудовская нефть - едва ли не самая дешевая в мире, ее себестоимость 10 долларов за баррель по текущим проектам и 17 долларов - по новым. России же нужно 25 долларов, чтобы поддерживать добычу, и 42-44 доллара, чтобы запускать новые скважины, говорит Луцко.

Москва может манипулировать себестоимостью, но издержки также высоки. Комфортный диапазон цены нефти в рублях начинается на отметке 2100 рублей за баррель, рассказал в интервью Reuters замминистра энергетики Павел Сорокин. При текущем курсе доллара (72,5 рубля на 15.06 мск пятницы) это 28,96 доллара за бочку.

Чтобы опустить себестоимость до уровня цен саудовской нефти в Европе (25 долларов), рубль нужно девальвировать до 84 за доллар. А чтобы сравняться по дешевизне добычи - до 123-210 рублей за доллар.

Саудовская Аравия лишь отвечает на объявленный Россией отказ от квот на добычу в рамках ОПЕК+ с апреля, объяснил Reuters позицию Эр-Рияда высокопоставленный чиновник королевства.

России было «дано много шансов», но она обманывала партнеров по сделке, недовыполняя свои обязательства, и теперь принято решение проявить жесткость, сообщил близкий к наследному принцу Мохаммеду бен Сальману саудовский источник CNN.