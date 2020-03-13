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«Лежим здесь, как бревна»

  • 13.03.2020, 18:41
«Лежим здесь, как бревна»
Фото с сайта onliner.by

Студент БГУ с подозрением на коронавирус рассказал, что происходит в инфекционной больнице.

Вчера СМИ писали о студентах ФМО, которых медсотрудники забрали из общежитий в Боровляны и инфекционную больницу. Речь шла об одногруппниках второкурсника, у отца которого подтвердили коронавирус. Сегодня стало известно, что им изменили историю. Теперь на карточках написано «контакт первого уровня» вместо «второго». Некоторых студентов из госпиталя в Боровлянах начали перевозить в инфекционную больницу. Onliner поговорил с одним из них.

Сначала парня, как и других студентов, отвезли в Боровляны. Вчера его перевели в инфекционную больницу.

— Все началось так: сначала мне позвонили из деканата, сказали, что вся группа на карантине. Я такой: «Ура, каникулы!» Пошел готовить кашу. Без предупреждения через пару минут приехала скорая. Я отказывался ехать, толком не собрал в панике вещи. А потом ты уже сидишь в больнице и просто не осознаешь, что это происходит с тобой. Потом завезли новых людей и преподавателей, их там сейчас пять.

Ночью некоторых студентов перевезли в «инфекционку», наш собеседник был одним из них.

— В Боровлянах я вышел из душа, мне сказали померить температуру. Выдало 38,6. Они мне тысячу раз перемеряли разными градусниками и с 36,9 отвезли с двумя одногруппниками в инфекционную больницу на Кропоткина. Тогда же взяли мазок, утром — анализы крови, мочи и еще один мазок. Сейчас лежим в палатах.

Он говорит, что поступившие в «инфекционку» лежат в палате по трое.

— Нам сказали, что, если результат будет отрицательным, отпустят домой. Другим говорят, что, даже если ты здоров, нужно лежать две недели. Знаю, что у нас два человека находятся в «одиночке». Девочка лежала со вторым человеком, ее разделили с соседкой. Потом соседку перевели в палату, где три человека. То есть потенциально здоровых могут перемешать с зараженными.

Парень говорит, что десять его знакомых сейчас находятся в инфекционной больнице.

— Мы ничего здесь не делаем, лежим, как бревна. Одну девочку привезли с высокой температурой, ее лечат. Здесь нормально, кормят лучше, чем в Боровлянах. Сказали, можем в палатах лежать без масок, — рассказывает парень.

Напомним, у одного из студентов ФМО БГУ был выявлен коронавирус. Группа студентов, которая контактировала с ним, сейчас находится на карантине. Однако БГУ не распустил студентов по домам, как это сделал БНТУ. Между тем студенты пишут заявления о том, что не будут ходить на пары в связи с коронавирусом, и эти заявления деканат принимает. Также в Витебске на карантине находится 4 класса трех школ, а вчера стало известно о переводе на домашнее обучение одного класса столичной гимназии №20.

— Почему нет карантина в БГУ? — уточнили сегодня журналисты на брифинге Минздрава.

— Наш опыт с БНТУ показал, что ни одного случая вируса у лиц, не контактировавших со студентом, не выявлено. В БГУ учился сын заболевшего и девочка, которая с ним контактировала, и у нее был выявлен вирус. Под наблюдение взята вся группа.

— Почему Беларусь не принимает меры, которые принимает Польша и Украина, к примеру?

— Мы пока не видим лавинообразного роста заболеваемости, — отметили в Минздраве. — У нас есть случаи выявления на 3—4-й день изоляции. То есть даже в момент изоляции они не предоставляли опасность.


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