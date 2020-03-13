Глава МВД Австралии заразился коронавирусом 5 13.03.2020, 19:04

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Питер Даттон

Фото: Alex Ellinghausen

На прошлой неделе он встречался с дочерью Трампа.

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в твиттере, сообщает «Дождь».

«Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле», — написал он. Даттон добавил, что сразу обратился к врачам, ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Он добавил, что находится в больнице и чувствует себя хорошо.

The New York Times отмечает, что на прошлой неделе Даттон встречался с дочерью Дональда Трампа Иванкой и генеральным прокурором США Уильямом Барром.

Накануне стало известно, что пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартен заразился коронавирусом. Несколько дней назад он участвовал во встрече с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил, что «не обеспокоен» диагнозом Вайнгартена.