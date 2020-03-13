«Интересно, какая цена будет на заправке в субботу?» 14 13.03.2020, 19:08

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Как отразится низкая цена на нефть на стоимости бензина.

Новости на нефтяном рынке даже аналитиков заставили гадать, что будет дальше? Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский представил свое мнение, пишет gazetaby.com.

— Можно делать ставки, что будет с бензином? Даже интересно, какая цена будет на заправке в субботу? Останется такой же, подорожает на копейку или подешевеет на копейку? — задается вопросом эксперт.

По его мнению, во всем мире цена на бензин должна реагировать адекватно ситуации:

— Здесь идет управление рисками. Никого не волнует, что ты купил дорогой бензин и сейчас его продаешь, когда все понимают, что через неделю он будет дешевый. Поэтому никто не будет держать цену на бензин в Европе, в Штатах.

Но совсем другое дело Беларусь.

— Наша страна жила на перепродаже нефти, — объясняет Геннадий Терпиловский. — Что мы производим? Нефтепродукты. Ведь из тех 24 млн тонн нефти мы потребляли только 6 млн, а 18 — это экспорт. Подсчитайте, какая выгода была бы даже если мы получали всего 1% от перепродажи! А ведь у нас еще и российская скидка была! То есть мы зарабатывали около 2 млрд долларов. А что сейчас?

Эксперт согласен с тем, что нужно слезать с нефтяной иглы. Но, с другой стороны, теперь, когда мировые цены на нефть стали даже ниже, чем предлагает Россия, встает вопрос, как это отразится на экономике?

— Сейчас мировая цена ведь более выгодна, чем даже со скидкой 2019 года. Чисто из популистских соображений кажется, что вот, нефть подешевела, сейчас мы на переработке заработаем. Но зачем нам столько перерабатывать? Кто это купит? Ведь и нефтепродукты дешевеют, — поясняет Геннадий Терпиловский.

Он уверен, что в этой ситуации белорусский бюджет много потеряет. А значит, власти наверняка будут искать способы поправить ситуацию:

— Увеличение через налоги — это первый, но самый глупый вариант. С точки зрения нормальной экономической ситуации низкая цена на нефть и так должна способствовать стимулированию и развитию бизнеса. А потом и само развитие бизнеса даст больше налогов. То есть в идеале не надо ничего менять в данной ситуации.

Другое дело, что вряд ли белорусские власти все оставят как есть:

— Почему начался разговор с цены на бензин на заправках? А не переложат ли все издержки на цену бензина? И бензин в очередную субботу не подешевеет, а подорожает на копейку.