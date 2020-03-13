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Какой будет погода на выходных

  • 13.03.2020, 19:13
  • 1,740
Какой будет погода на выходных
иллюстрационное Фото

Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 марта.

14 марта погоду будут определять атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы, и поступление холодной воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет Гидромет.

Во многих районах кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная температура 0..+6°С, в течение дня понижение до -1..-5°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем интенсивно расти.

15 марта ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы, днем погоду будет определять антициклон с центром над югом Беларуси. Будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, в ночные часы порывистый, по востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-9°С, максимальная днем от -1°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу страны.

16 марта наша страна окажется на периферии антициклона, смещающегося на юго-восток Украины. Ожидается переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, по юго-востоку до -10°С; максимальная днем от +5°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу страны.


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