Представитель ВОЗ: Мы ожидаем в Беларуси рост новых случаев – это неизбежность 12 13.03.2020, 19:29

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Сейчас в изоляции по всем регионам страны находятся 224 человека.

Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси высказался о недавном заявлении ВОЗ, в котором было упомянуто, что ситуацию с коронавирусом в мире можно трактовать как пандемию, пишет kp.by.

- Если говорить совсем точно, это не является объявлением пандемией. Это больше характеристика ситуации, сложившейся во всем мире. Почему? Из-за большого количества новых случаев и быстрого роста заболеваемости. Мы ожидаем и в Беларуси рост новых случаев – это неизбежность эпидемиологического процесса.

Он отметил, что в других странах принимают достаточно жесткие меры, чтобы не допустить распространения вируса.

Сейчас в изоляции по всем регионам страны находятся 224 человека.