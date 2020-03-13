Стало известно, когда мобильные камеры скорости вернутся в Минск 1 13.03.2020, 19:42

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иллюстрационное Фото: tut.by

ГАИ обнародовала график работы.

16 марта мобильную камеру установят в Минске на проспекте Независимости, 99. По результатам контроля скорости на этом участке инспекторы дадут оценку ее эффективности, а также примут решение о необходимости последующего функционирования мобильных датчиков. Об этом сообщили tut.by в ГАИ Минска.

Столичная ГАИ провела анализ ДТП, сопутствующей причиной которых явилось нарушение водителями установленной скорости движения. На основании этого инспекторы определили участок, где будет установлен мобильный датчик скорости, — проспект Независимости, 99.

Камера начнет работу 16 марта. Устанавливать ее будут ежедневно, но в разное время. Скоростное ограничение на этом участке — 60 км/ч.

16−22 марта — с 07.00 до 22.00 (18 марта до 23.00);

23−29 марта — с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 (25 марта с 15.00);

c 30 марта до 5 апреля — с 22.00 до 02.00 (1 апреля с 21.00).

Напомним, с 19 декабря прошлого года с дорог страны исчезли все мобильные камеры, фиксирующие превышение скорости. В УГАИ МВД тогда рассказали, что мобильные датчики перестали выставлять из-за ревизии дорожных знаков, о которой ранее информировали в МВД.

Уже 26 декабря начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк сообщил, что мобильные камеры скорости в ближайшее время вернут на дороги страны, однако места их установки будут определять по другим критериям. По словам Корзюка, раньше радары стояли в местах, где происходили любые аварии. Сейчас их будут устанавливать в тех местах, где ДТП происходят из-за превышения скорости.

В середине января 2020 года водители стали замечать мобильные камеры скорости. Но тогда выяснилось, что работают они в тестовом режиме, для контроля за дорожной обстановкой. По данным с этих мобильных датчиков постановления за превышение скорости водителям не выносились.