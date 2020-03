Новые сети троллей Пригожина и ГРУ 2 Марк Крутов, «Радио Свобода»

Facebook и Twitter регулярно отчитываются о раскрытии сетей фальшивых аккаунтов.

Администрация Facebook в четверг, 12 марта, объявила о блокировке очередных фейковых аккаунтов, связанных с российской "фабрикой троллей". Расследование CNN показало, что "Агентство интернет-исследований", которое связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, возможно, вновь попытается вмешаться в американскую политику накануне президентских выборов. Месяц назад Facebook раскрыл и удалил еще одну сеть аккаунтов: утверждается, что за ней стоит ГРУ, которое таким образом пыталось дискредитировать суд над обвиняемыми в катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" под Донецком.

Новая кампания "фабрики троллей", целевой аудиторией которой стали живущие в США выходцы из Африки, была довольно ограниченной: речь идет о 49 аккаунтах и 69 страницах в фейсбуке, а также о 85 аккаунтах в инстаграме. Твиттер сообщает о 71 удаленном аккаунте.

Facebook оценивает аудиторию удаленных страниц в 13 500 человек, в инстаграме у них было 265 000 подписчиков. Twitter заявляет о 65 000 фолловерах удаленных аккаунтов. Интересны не столько масштабы, сколько новая особенность этой кампании: она фактически была отдана на аутсорсинг и осуществлялась жителями Ганы и Нигерии, но местным властям удалось раскрыть "африканское Ольгино" и обнаружить его связь с "фабрикой троллей" из Санкт-Петербурга – "Агентством интернет-исследований", попавшим под американские санкции за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Об активности компаний, связанных с Евгением Пригожиным, в Африке, мировые СМИ писали не раз, однако это первый случай, когда речь идет о подобном аутсорсинге самого написания постов жителям африканских стран. Корреспондент CNN побывал в столице Ганы, Аккре, и обнаружил здание, в котором жили и работали тролли.

Как выяснили власти самой Ганы, которые 6 февраля провели рейд на африканской "фабрике троллей", этот дом был арендован небольшой неправительственной организацией под названием Eliminating Barriers for the Liberation of Africa (EBLA) – на русский это можно перевести как "Уничтожая преграды для освобождения Африки". Руководитель этой НКО оказался выходцем из Ганы, живущим в России. Представитель ганской службы безопасности рассказал CNN, что все финансирование организации также было российским. Картинки на официальном сайте EBLA оказались взяты из фотобанков и имели кириллические названия файлов, например "Без-имени-1". Глава EBLA, с которым также удалось поговорить журналистам, отрицает, что финансирование его организации осуществлялось из России, но признает, что у него есть "друзья" в этой стране.

Как рассказал CNN один из теперь уже бывших сотрудников африканской "фабрики", ему и еще 15 жителям Ганы выдали для работы мобильные телефоны, с которыми они сидели за одним столом и писали посты от имени выдуманных жителей США африканского происхождения с осуждением расизма со стороны американских властей по отношению к африканцам, перемежая их "позитивным" вирусным контентом. По словам собеседника CNN, рабочий день на "фабрике" начинался после обеда и продолжался до поздней ночи, то есть время публикации постов было ориентировано на часовые пояса США. Как сообщает Facebook, более 65% подписчиков фейковых страниц жили в Америке. Многие из сотрудников "фабрики" жили в том же здании или по соседству, в арендованных для них квартирах. В расследовании CNN говорится, что они не подозревали, что работают на Россию, а темы для постов, такие как осуждение полицейского насилия по отношению к живущим в США выходцам из Африки, получали через секретный чат в телеграме.

Как пишет в твиттере бывший аналитик Atlantic Council, а ныне директор расследовательских проектов независимой платформы Graphika Бен Ниммо, раскрытая властями Ганы и Facebook сеть находилась в стадии наращивания лояльной аудитории. Многие посты, написанные троллями, являлись просто перепечаткой самых виральных мемов и постов в социальной сети:

Ниммо подчеркивает, что на момент раскрытия сети нельзя было говорить о ее специфической нацеленности на выборы президента США, запланированные на 3 ноября 2020 года. Однако, по словам исследователя, эта история может дать ответ тем, кто спрашивает себя: собирается ли Россия вновь вмешаться в американские выборы?

Тролли и суд по делу MH17

Facebook и Twitter регулярно отчитываются о раскрытии подобных сетей фальшивых аккаунтов, и не менее регулярно за этими сетями оказывается Россия. Месяц назад, 12 февраля, Facebook сообщил об удалении 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, предположительно связанных с ГРУ – российской военной разведкой. Лица, стоявшие за этой сетью, также выдавали себя за людей, которыми не являлись, например, за "гражданских журналистов". Основными темами их постов, которые были написаны преимущественно на русском, украинском и английском языках, были российское военное вмешательство в войну в Сирии, этнические трения между русскими и татарами в Крыму, а также тогда еще предстоявший суд в Гааге по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" под Донецком.

О том, как устроена работа "хакерской" войсковой части ГРУ, летом 2018 года рассказывало в своем расследовании Радио Свобода. И российские власти, включая Министерство обороны, и Евгений Пригожин отрицают какую-либо причастность к созданию фальшивых аккаунтов в социальных сетях и попыткам вмешаться в политическую жизнь США либо других стран.

5 марта стало известно, что Пригожин предоставил письменные показания федеральному суду в столице США Вашингтоне, который рассматривает дело о его возможном вмешательстве в американские выборы 2016 года. По существу дело начнут рассматривать в апреле, и сторона обвинения утверждает, что у нее есть свидетель, готовый дать прямые показания против "повара Путина".

Ранее несколько российских и зарубежных СМИ уже писали об обширных бизнес-интересах Евгения Пригожина в африканских странах и о его попытках повлиять на политические процессы в них с помощью привезенных из России политтехнологов: например, на Мадагаскаре. Не раз сообщалось и о присутствии в Африке российских наемников из связанной с Пригожиным "ЧВК Вагнера". Теперь речь идет и об использовании Пригожиным местных жителей для задач, которые ранее выполнялись российскими сотрудниками "Агентства интернет-исследований", хотя масштаб этой деятельности пока можно назвать если не мизерным, то очень ограниченным.

