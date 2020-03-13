закрыть
13 марта 2020, пятница, 21:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

СМИ: Первый возможный случай заражения новым коронавирусом выявили в ноябре 2019 года

4
  • 13.03.2020, 20:06
  • 2,231
СМИ: Первый возможный случай заражения новым коронавирусом выявили в ноябре 2019 года
иллюстрационное Фото

Об этом сообщается в неопубликованных правительственных документах Китая.

Впервые новый коронавирус был выявлен, предположительно, в ноябре прошлого года у 55-летнего жителя китайской провинции Хубей. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные правительственные документы Китая, пишет «Новая газета».

По данным газеты, новый коронавирус у 55-летнего мужчины обнаружили 17 ноября. После этого медики фиксировали от одного до пяти случаев заражения в день, но только к концу декабря поняли, что имеют дело с новым видом инфекции.

31 декабря прошлого года число подтвержденных случаев составило 266, а 1 января оно выросло до 381. Иногда медики фиксировали COVID-19 задним числом после теста на коронавирус.

В настоящее время ученые продолжают искать так называемого «нулевого пациента», так как это может помочь им определить источник COVID-19. Наиболее вероятно, что это были летучие мыши.

Случаи заражения COVID-19 зафиксированы уже более чем в ста странах. Число заболевших превысило 132 тысяч человек, умерших – более 4,9 тысяч, почти 70 тысяч человек медикам удалось вылечить.


популярное за неделю

Мнение

Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский