СМИ: Первый возможный случай заражения новым коронавирусом выявили в ноябре 2019 года 4 13.03.2020, 20:06

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Об этом сообщается в неопубликованных правительственных документах Китая.

Впервые новый коронавирус был выявлен, предположительно, в ноябре прошлого года у 55-летнего жителя китайской провинции Хубей. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные правительственные документы Китая, пишет «Новая газета».

По данным газеты, новый коронавирус у 55-летнего мужчины обнаружили 17 ноября. После этого медики фиксировали от одного до пяти случаев заражения в день, но только к концу декабря поняли, что имеют дело с новым видом инфекции.

31 декабря прошлого года число подтвержденных случаев составило 266, а 1 января оно выросло до 381. Иногда медики фиксировали COVID-19 задним числом после теста на коронавирус.

В настоящее время ученые продолжают искать так называемого «нулевого пациента», так как это может помочь им определить источник COVID-19. Наиболее вероятно, что это были летучие мыши.

Случаи заражения COVID-19 зафиксированы уже более чем в ста странах. Число заболевших превысило 132 тысяч человек, умерших – более 4,9 тысяч, почти 70 тысяч человек медикам удалось вылечить.