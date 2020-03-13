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В Уэльсе водоросли будут бороться с глобальным потеплением

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  • 13.03.2020, 20:12
В Уэльсе водоросли будут бороться с глобальным потеплением
иллюстрационное Фото

Подводный луг займет площадь 20 тысяч квадратных метров.

В рамках крупнейшего британского проекта по спасению этих полезных морских организмов биологи из Университета Суонси высадят у берегов Уэльса миллион семян, пишет vokrugsveta.ua.

Исследователи утверждают, что водоросли поглощают углекислый газ в 35 раз быстрее, чем тропические леса. А значит, роль водорослей в борьбе с глобальным потеплением неоценима.

Работа по высаживанию семян в морское дно началась в эти дни в районе графства Пембрукшир. Здешний новый подводный луг займет площадь 20 000 квадратных метров.

За сто лет берега Британии утратили 92 процента водорослей

Прошлым летом с участков вокруг британского побережья морские биологи собрали 750 000 семян, которые хранились все это время в лабораториях Университета Суонси.

Затем семена переместили в гессенские мешочки, которые постепенно переселяются на морское дно.

Еще 250 000 семян будут собраны в этом году. Их добавят к подводным насаждениям в ноябре.

Биологи надеются, что новые морские луга поспособствуют размножению рыбы и поддержат морскую экосистему.

Как показали исследования, за последние сто лет с побережья Великобритании исчезло около 92 процентов водорослей.

В мире, начиная с 1990 г., на мелководье прибрежных районов ежегодно утрачивается до 7 процентов водорослей.

По словам руководителя проекта, доктора Ричарда Унсворта, высаживание морских водорослей – это возможность обратить вспять такие серьезные потери и начать восстанавливать моря вокруг Великобритании.

Почему водоросли важны?

На долю водорослей приходится 10 процентов ежегодного накопления углерода в Мировом океане, несмотря на то, что они занимают всего 0,2% морского дна.

Защищают берега от береговой эрозии.

Являются средой обитания для многих видов рыб.

Вырабатывают кислород.

Очищают океан, поглощая загрязняющие вещества.


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