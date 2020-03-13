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В Минске на два дня закроют пять станций метро

  • 13.03.2020, 20:30
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В Минске на два дня закроют пять станций метро
Фото: Ольга Шукайло

21 и 22 марта все станции метро от «Молодежной» до «Каменной Горки» включительно будут закрыты.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Минский метрополитен.

Станции закрывают в связи с врезкой стрелочного перевода между существующей 2-й линией метро и строящейся 3-й.

Работы пройдут с 1.30 21 марта по 5.00 23 марта 2020 года.

По Автозаводской линии 21 и 22 марта поезда будут ехать по маршруту — «Могилевская» — «Фрунзенская» и обратно. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом закрытия участка метро.

В это время в районе станций метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» пустят компенсационный общественный транспорт — подробности сообщат позже.


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