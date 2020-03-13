Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США из-за коронавируса 13.03.2020, 20:33

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Президент США сегодня проведет специальную пресс-конференцию.

Президент США Дональд Трамп планирует ввести общенациональное чрезвычайное положение в стране из-за эпидемии смертельно опасного коронавируса. Первым об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Вскоре это сообщение подтвердили источники Reuters (перевод - «Голос Америки»).

Чрезвычайное положение будет введено в соответствии с законом Стаффорда.

Трамп объявит в стране чрезвычайное положение во время пресс-конференции в Белом доме, подтвердили источники.

В Белом доме пока не ответили на просьбу Reuters прокомментировать сообщение Bloomberg.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

Днем в пятницу президент сообщил о том, что он сегодня проведет пресс-конференцию в связи с развивающейся эпидемией коронавируса в США.

«Сегодня в 15:00 я проведу пресс-конференцию в Белом доме. Тема: коронавирус!» - написал президент в своем твиттере.

Закон Стаффорда, позволяющий президенту ввести общенациональное чрезвычайное положение и выделить на ликвидацию его последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, был принят в 1988 году. Закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявил в стране чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.