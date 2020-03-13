Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США из-за коронавируса
- 13.03.2020, 20:33
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Президент США сегодня проведет специальную пресс-конференцию.
Президент США Дональд Трамп планирует ввести общенациональное чрезвычайное положение в стране из-за эпидемии смертельно опасного коронавируса. Первым об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Вскоре это сообщение подтвердили источники Reuters (перевод - «Голос Америки»).
Чрезвычайное положение будет введено в соответствии с законом Стаффорда.
Трамп объявит в стране чрезвычайное положение во время пресс-конференции в Белом доме, подтвердили источники.
В Белом доме пока не ответили на просьбу Reuters прокомментировать сообщение Bloomberg.
I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020
Днем в пятницу президент сообщил о том, что он сегодня проведет пресс-конференцию в связи с развивающейся эпидемией коронавируса в США.
«Сегодня в 15:00 я проведу пресс-конференцию в Белом доме. Тема: коронавирус!» - написал президент в своем твиттере.
Закон Стаффорда, позволяющий президенту ввести общенациональное чрезвычайное положение и выделить на ликвидацию его последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, был принят в 1988 году. Закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявил в стране чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.