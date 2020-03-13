Артем Концевой вернулся в БАТЭ 13.03.2020, 20:38

За БАТЭ он забил 58 голов.

В структуру БАТЭ в качестве тренера влился Артем Концевой, недавно объявивший о завершении игровой карьеры.

Первые шаги в профессиональном футболе этот нападающий делал как раз в БАТЭ: в основном составе дебютировал в далеком 2001-м, в течение двух сезонов забил немало важных мячей, среди которых выделяются еврокубковые — в ворота датского "Академика" и немецкого "Мюнхена-1860" в рамках Кубка Интертото, а также завоевал чемпионский титул-2002, пишет pressball.by.

Затем Концевой выступал в России — за московский "Спартак" (2003), новороссийский "Черноморец" (2004), нальчикский "Спартак" (2009), являлся одним из главных атакующих орудий минского МТЗ-РИПО (2005-08).

В 2010-13-м Артем вновь защищал цвета борисовчан, еще четырежды примерил золотые медали национального первенства, поднимал над головой Кубок (2010) и дважды — Суперкубок (2010, 2013) страны, шумел с партнерами на континентальной арене, добираясь под началом Виктора Ганчаренко до групповых раундов Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13) и 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 2012/13).

Всего за шесть лет в БАТЭ напористый, боевитый форвард провел 194 матча, записал в личный актив 58 голов и 33 результативные передачи.

В дальнейшем присоединился к "Торпедо"-БелАЗу (2014-15), а с лета 2015-го и до окончания 2019-го играл за "Неман". Является членом Клуба белорусских бомбардиров и Клуба Сергея Алейникова.

Пока Концевой будет получать знания, нарабатывать опыт в дубле - в штабе Александра Михайлова и готовиться к старту обучения на лицензию категории "С".