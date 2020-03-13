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Археологи обнаружили древнюю столицу королевства майя

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  • 13.03.2020, 21:05
Археологи обнаружили древнюю столицу королевства майя
иллюстрационное Фото

Найдены были также руины пирамиды, дворца и двора для игры в мяч.

Доцент антропологии Чарльз Голден и его коллеги из США, Мексики и Канады заявили о том, что им удалось найти давно затерянную столицу королевства майя. Находка была сделана на дворе мексиканского фермера, сообщает zn.ua.

Исследователи начали раскопки еще в июне 2018 года. Ученые обнаружили несколько важных памятников эпохи майя, на один из которых были нанесены тексты, описывающие ритуалы, сражения, мифический водный змей и танец бога дождя. Кроме того, были найдены руины пирамиды, королевского дворца и двора для игры в мяч.

По словам исследователей, на месте раскопок, которое назвали Лаканджа Цельталь, в прошлом находился крупный город, который был столицей королевства майя Сак Ци. Вероятно, первые люди появились здесь в 750 году до нашей эры и жили в поселении на протяжении тысячи лет.

Ученые искали подтверждения существования королевства с 1994 года, когда впервые обнаружили упоминания о нем на других местах раскопок, связанных с майя. Царство также упоминается на скульптурах, которые хранятся в музеях по всему миру.


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