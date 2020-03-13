Валютный рынок Беларуси штормит 13.03.2020, 21:27

К чему готовиться в ближайшее время?

Валютный рынок — как Беларуси, так и некоторых других стран ЕАЭС — на этой неделе штормит, пишет tut.by. В нашей стране в понедельник рубль существенно упал к евро и доллару (на 5,3% и 3,7% соответственно), потом два дня нацвалюта понемногу отыгрывала потерянные позиции, в четверг снова начала сдавать, а в пятницу, 13-го, снова чуть отыграла. В обменниках и магазинах с техникой и электроникой обошлось без очередей за валютой и товарами, но в некоторых банках в начале недели активно скупали российский рубль. Журналисты собрали самое важное по ситуации на валютном рынке за последние дни и поинтересовались у эксперта, по какому сценарию может развиваться ситуация с белорусским рублем на предстоящей неделе.

С чем связана нестабильная ситуация на валютном рынке?

Резкое ослабление белорусского рубля к евро и доллару в понедельник на этой неделе было связано с падением к ведущим мировым валютам российского рубля из-за снижения мировых цен на нефть, а также новостей о пандемии коронавируса.

Цены на нефть упали после того, как в пятницу, 6 марта, страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи, пишет Bloomberg. Уже через несколько часов после провала переговоров Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, начала ценовую войну, снизив стоимость своей нефти для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Какие сейчас курсы валют в обменниках?

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 13 марта доллар снизился на 0,31%, или на 0,0072 рубля — до 2,3402 рубля, а евро подешевел на 1,22%, или на 0,0323 рубля — до 2,6148 рубля. Российский рубль вырос на 0,95%, или на 0,0302 рубля — до 3,1958 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В большинстве банков к вечеру пятницы, 13 марта, курс продажи доллара был ниже 2,4 рубля. Выше — только в некоторых обменниках Беларусбанка и Дабрабыта (2,41 рубля и 2,4 рубля соответственно). Самый выгодный курс, по которому сейчас можно купить американскую валюту, у Paritetbank — 2,352 рубля.

У Paritetbank сейчас также самый высокий курс продажи евро — 2,625 рубля. Самый высокий курс продажи банком евро — у БСБ Банка (2,695 рубля).

Где сейчас выгоднее покупать валюту: в обменниках, снимать через банкоматы?

В банкоматах некоторых банков можно обменять валюту прямо в банкоматах. К примеру, у Альфа-Банка сейчас одинаковый курс продажи доллара как в обменниках, так и в банкоматах — 2,38 рубля. Но зато А-курс (специальная услуга по обмену валюты между счетами в BYN и USD в мобильном приложении InSync) банк продает и покупает американскую валют по 2,339 рубля. То есть если эта услуга подключена, то можно обменять рубли на доллары по этому курсу, переведя их на валютный счет, а затем снять в банкомате доллары. На 100 долларах, если сравнивать А-курс и обменники, сейчас можно сэкономить 4,1 рубля.

К примеру, в Белинвестбанке курс продажи доллара по карточке — 2,36 рубля, а в обменниках — 2,37−2,375 рубля.

Как может развиваться ситуация на валютном рынке на предстоящей неделе?

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что на этой неделе доллар и евро сильно выросли по отношению к белорусскому рублю, а российский рубль упал.

— Прогноз на следующую неделю у меня достаточно пессимистичный. Цена нефти снова может пойти вниз и вновь протестировать уровень 31,4 доллара, а может пойти и ниже, — говорит Вадим Иосуб. — Для белорусского рубля это означает дальнейший рост доллара и евро с одновременным снижением российского рубля. При таком сценарии доллар может вырасти до 2,45 рубля, евро — до 2,72, а российский рубль может снизиться до 3,07 за 100 российских.

Эксперт говорит, что сейчас невозможно сказать, сколько еще доллар будет расти к белорусскому рублю.

— Продолжительность падения белрубля к доллару никто не знает. Рост доллара к белорусскому рублю будет зависеть от того, как долго будет он расти к российскому рублю и в первую очередь от динамики нефти, — поясняет эксперт.

Что будет с ценами на импортные товары?

Торговые сети, которые продают продукты питания, отмечают, что цены не выросли, но не исключают их повышения на импорт. В первую очередь — из-за возможного роста цен у поставщиков.

В торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику, не исключают того, что в ближайшее время цены на импортные товары могут пойти вверх. К примеру, в интернет-магазине 21vek.by рассказали, что «если курс доллара задержится на текущем уровне или продолжит свой рост, на следующие партии определенных импортных товаров цена может измениться».

Курсы валют отразятся не только на стоимости товаров в сетевых магазинах, но и у средних и мелких предпринимателей. Однако не стоит ожидать резкого роста цен, убежден Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».

Какие риски существуют для бизнеса?

Из-за карантинных мероприятий многие компании по всему миру испытывают проблемы со сроками поставок, отменяют массовые мероприятия и несут убытки. ООН прогнозирует, что потери мировой экономики от последствий пандемии в этом году могут достигнуть 2 трлн долларов.

Для успешного функционирования любому предприятию нужны сырье, ресурсы, инструменты, техника, расходные материалы и многое другое, что зачастую попадает в распоряжение заказчику через длинную цепочку поставок. Эта цепочка может включать в себя множество звеньев, участвующих в доставке заказанного товара. Во многих случаях присутствуют поставщики из других стран. И проникновение коронавируса в цепочки поставок в последнее время стало весьма болезненным фактором для бизнеса.

Банк Дабрабыт провел анализ клиентской базы на предмет потенциальной уязвимости своих крупных клиентов перед проблемами, которые могут возникнуть в их цепочках поставок, и поделился выводами. По мнению специалистов банка, наиболее подвержены этому риску отрасли, связанные с компьютерами, мобильными телефонами и бытовой техникой. К этому располагает специфика географии расположения производств — ведь многие из них находятся в Китае.

«Почувствовать на себе последствия коронавируса может вся оптово-розничная торговля техникой. Поскольку, выражаясь «вирусной» терминологией, несмотря на отсутствие прямых контрактов, эта отрасль является «контактом второго уровня», — уточнил заместитель председателя правления Банка Дабрабыт Александр Клочко.

Также в зоне риска находится все, что связано с автозапчастями, так как данная отрасль также сосредоточена на азиатских рынках. Малый бизнес, занимающийся сервисом, сопровождением, закупкой, реализацией комплектующих и любого рода инструментов, тоже может пострадать.

«Менее очевидно, но так же предсказуемо, что при сравнительно небольшом уровне прямого импорта из Китая белорусские компании на 70−80% зависимы от крупных европейских производителей, которые, в свою очередь, используют компоненты и сырье из стран с очень широкой географией. А азиатские страны занимают первые строки в этом перечне», — резюмировал Александр Клочко.

Но есть и хорошие новости! В относительно стабильной зоне у нас остаются производители продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Хроника событий последних дней на валютном рынке

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта начались с заметного роста евро и доллара (5,3% и 3,7% соответственно) и падения российского рубля (на 4,1%). Такие заметные корректировки — последствия резкого падения цен на нефть. Цена нефти после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Курс доллара также начал расти и в других странах, в том числе в Казахстане. На Мосбирже 9 марта торги валютой не проводили из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 Марта (но во вторник, 10 марта, доллар заметно подорожал).

Белорусские банки 9 марта еще до окончания торгов начали повышать курсы продажи доллара и евро — до 2,4 рубля и 2,7 рубля соответственно.

По итогам торгов 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть. Доллар вырос до 2,3518 рубля (+0,1122 рубля, или +5,01%), евро — до 2,675 рубля (+0,1572 рубля, или +6,24%). Российский рубль подешевел на BYN 0,1587, или на 4,78%, — до 3,1628 рубля за 100 российских рублей.

Вечером 9 марта самый высокий курс продажи доллара в обменниках был 2,42 рубля, а евро — 2,77 рубля. В обменниках и магазинах с техникой и электроникой не наблюдалось очередей, но в некоторых банках активно скупали российский рубль.

10 марта белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но отыграть утраченные 9 марта позиции не удалось. Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и начали снижать курсы валют. Если утром 10 марта самый высокий курс продажи банком доллара составлял 2,42 рубля, а евро — 2,752 рубля, то к обеду — 2,4 рубля и 2,75 рубля.

В среду, 11 марта, на торгах белорусский рубль продолжил отыгрывать падение к доллару и евро. Доллар снизился до 2,3141 рубля (минус 0,0067, или 0,29%), а евро — до 2,6214 рубля (минус 0,0141 рубля, или 0,54%). Российский рубль вырос на 0,0155 рубля, или 0,48%, — до 3,2363 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и продолжили снижать курсы продажи евро и доллара. Самый высокий курс продажи банком доллара во второй половине дня 11 марта составлял 2,366 рубля, а самый низкий — 2,321 рубля. Самый высокий курс продажи евро банком был 2,69 рубля, а самый низкий — 2,624 рубля.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта белорусский рубль снова начал снижаться. Доллар подорожал до 2,3473 рубля (+ 1,43%, или 0,0332 рубля), а евро — до 2,6471 рубля (+0,98%, или 0,0257 рубля). Российский рубль снизился до 3,1656 белорусского рубля за 100 российских рублей (-2,18%, или 0,0707 рубля).

Банки еще утром 12 марта, сразу после первых результатов сегодняшних торгов, начали повышать курсы евро и доллара.