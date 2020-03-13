В Польше студентов медицинских специальностей призывают помочь в борьбе с коронавирусом 13.03.2020, 21:30

иллюстрационное Фото: The Challenger

На сегодняшний день в Польше зарегистрированы 68 случаев коронавируса.

Заместитель министра науки Польши в связи с угрозой коронавируса в стране обратился к ректорам медицинских вузов с просьбой поддержать деятельность санитарно-эпидемиологических служб, направив студентов в больницы, передает «Польское радио».

На сегодняшний день в Польше зарегистрированы 68 случаев коронавируса. Один человек умер.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 11 марта 32 страны Европы вирусом. Польша признана страной с локальной передачей нового коронавируса.

В мире с 31 декабря 2019 года по 12 марта 2020 года отмечено 125 518 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 4617 смертей.