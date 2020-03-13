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В Витебской области в карантин поместили военнослужащего

  • 13.03.2020, 21:45
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В Витебской области в карантин поместили военнослужащего
иллюстрационное Фото: Дмитрий Мелеховец

Он вернулся из Италии.

Как сообщили «Онлайнеру» в пресс-службе Минздрава, в учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования после поездки в Италию один из военнослужащих. Самочувствие мужчины нормальное, в части проведены противоэпидемические мероприятия.

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщает, что речь идет о военной части 71327 в Заслоново. По информации сообщества, солдат закрыли по этажам, увольнительные отменили.


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