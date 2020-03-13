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Польша закрывает границу

  • 13.03.2020, 22:00
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Польша закрывает границу

Кроме того, в стране ограничивают работу торговых центров.

Польша вводит запрет на въезд для иностранцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Кроме того, в стране ограничивают деятельность торговых центров, передает rmf24.pl

— Перед лицом объявленной пандемии наиболее важными словами являются безопасность и ответственность. Мы решили ввести чрезвычайную эпидемическую ситуацию, — сказал Моравецкий.

Он заявил, что иностранцам запрещен въезд в Польшу. «Мы ограничиваем деятельность торговых центров», — заявил также глава правительства.

Границу закроют пока на 10 дней, но меру могут продлить в зависимости от развития ситуации. Граждане Польши, которые возвращаются в страну, будут отправлены на двухнедельный карантин.

Моравецкий заверил, что границы останутся открытыми для потока товаров, проблем с продовольствием не будет. Он подчеркнул, что нет необходимости делать большие запасы и покупать товары в магазинах.

На сегодняшний день в Польше подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.


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