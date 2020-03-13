Как Пиночет обнулял конституцию и провалился на референдуме 13.03.2020, 21:50

Режим Пиночета моментально оказался безоружным перед вердиктом народа.

Обычно предполагается, что конституционные реформы волнуют широкие массы. Но только не в РФ, где большинство граждан равнодушно пожимают плечами, пишет эксперт Андрей Щелчков для The Insider. Последняя новелла об «обнулении» президентских сроков нынешнего главы российского государства слегка возбудила общественность, увидевшую в этом знак «пожизненного» президентства.

Казалось бы, сформирована железобетонная законодательная стена перед опасностью любого кризиса и власть гарантированно останется в нужных руках. Так же думал и Аугусто Пиночет, единолично правивший в Чили с 1973 по 1990 год. Однако построенные им механизмы и законы, которыми, по его выражению, он хотел все связать и привязать, чтобы ничто не шевелилось без его ведома, дали сбой в самый неожиданный момент, разрушив всю искусственную конструкцию, возведенную им для обеспечения своей власти, заставив диктатора срочно принимать новые и новые законы — гарантии его личной безопасности и сохранения его системы. Могут ли законы, в том числе положения конституции, быть гарантией для беззаконной диктатуры, когда большинство граждан не желает с этим мириться? Опыт Чили показывает — не всегда.

Пиночет пришел к власти не как безусловный диктатор и харизматический лидер. Он был решителен и последователен, но этого было недостаточно, чтобы балансировать между другими вождями переворота 1973 года, генералами и адмиралами, а также с политическими силами справа. После переворота перед военными и правыми стояла задача сформулировать принципы новой политической системы. Результатом работы идеологов и практиков режима во главе с Хайме Гусманом стал текст новой конституции. Из-за гибкости, свойственной Гусману, Пиночет выбрал его для разработки основ нового режима. В течение периода диктатуры в рядах правых не ослабевало соперничество неолибералов и гремиалистов с националистами и корпоративистами.

Арбитром в их споре всегда выступал глава режима Пиночет, что в значительной степени придало ему легитимность как вождю правых. После введения неолиберальной модели, минимизации роли государства (реализация принципа субсидиарности) в регулировании экономики и социальной сферы режим сам порождал предпосылки к появлению независимых сил, в том числе и справа. Для укрепления режима было решено принять новую конституцию. Идеи создания нового правового порядка, бытовавшие в первые годы диктатуры, когда не было ни политических партий, ни представительной демократии, были отброшены, ибо не находили поддержки даже среди большинства правых.

Программным документом хунты была написанная Гусманом декларация 1974 года, согласно которой в мире существовали два типа режимов — марксистские и либеральные. Хунта отвергала обе модели, так как марксизм не вел к благосостоянию, а либерализм порождал консюмеризм. Концепция будущего политического развития отрицала ценность демократии, которая принималась лишь в сочетании с твердой авторитарной властью. Для эффективности модели следовало обеспечить автономность и деполитизацию всех посредников между человеком и государством (профсоюзы, партии и т.д.). Гусман говорил о новом политическом строе и необходимости перехода от авторитарного правления к «ограниченной» демократии, основанной на новых институтах власти.

В 1988 году профессор конституционного права Хайме Гусман основал Независимый демократический союз — правую консервативную партию. В 1991 году Гусман был убит активистами леворадикального «Патриотического фронта имени Мануэля Родригеса». В 2009 году НДС сформировал «Коалицию за перемены» и привел к власти президента Себастьяна Пиньеру. В 2010–2014 годах НДС была крупнейшей партией чилийского парламента.

Проект конституции, переданный на рассмотрение Пиночета в октябре 1978 года, предусматривал ограниченный политический плюрализм, контроль за сферой образования, исключал возможность легального существования марксистских партий. Свобода слова также былаограничена. После рассмотрения документа хунтой конституция была вынесена на плебисцит, который рассматривался как опрос общественного мнения, а не осуществление права чилийского народа на выражение своей воли. Власти заявляли, что суверенитет принадлежит не народу, а хунте, взявшей власть в 1973 году. Конституция была одобрена на плебисците 1980 года большинством в две трети голосов. Голосование проходило вопреки существовавшим правилам и законами: без списков избирателей, без контроля и без политических наблюдателей.

После принятия конституции у Пиночета наметилось стремление к усилению личной власти и увековечению своего пребывания на президентском посту. К тому же исчезла ограничивавшая его военная хунта. Это привело к разрыву между Пиночетом и его союзниками справа, мечтавшими о праворадикальном, но не персоналистском режиме. Удар по системе нанес кризис 80-х годов, когда все предыдущие успехи были перечеркнуты резким падением экономики и ростом безработицы. Несмотря на репрессии, страна практически была неуправляемой.

Принятая плебисцитом конституция предусматривала возможность для Пиночета по истечении 8 лет снова переизбраться, но только если это будет одобрено на референдуме. В случае отрицательного ответа предстояло провести новые свободные выборы. Диктатор и его приближенные были абсолютно убеждены в своей победе, но хотели признания результатов референдума за рубежом, поскольку до того режим долго пребывал во внешнеполитической изоляции. Для придания процедуре демократичности было отменено чрезвычайное положение, разрешено вернуться в страну политическим эмигрантам. Противники режима получили легальную возможность деятельности в рамках подготовки референдума, добились права размещать политическую рекламу в средствах массовой информации — то есть создавались минимальные условия для политической конкуренции, хотя провластные силы преобладали и на телевидении, и на радио. Пиночет не побрезговал и популистскими мерами: поднял зарплату госслужащим и «в ручном режиме» контролировал цены на товары первой необходимости.

Однако оппозиция использовала неординарные, креативные методы пропаганды, убедив чилийцев в том, что результат референдума не предрешен. Им удалось добиться массовой мобилизации сторонников возвращения демократии, а правые и военные делали ставку на административные рычаги, уверенные в подконтрольности электората. Задавленные в течение 15 лет политические страсти смогли открыто выйти наружу. Сам климат свободы кампании, несмотря на все ограничения, был лучшей агитацией в пользу оппозиции. Противники режима в своей агитации создавали атмосферу праздника, а официоз продолжал надоевшую всем антикоммунистическую агитацию защиты суверенитета от марксистов и скучнейшие заверения об экономическом чуде, о «чилийском оазисе» в мире кризиса в Латинской Америке.

5 октября 1988 года 55% чилийцев сказали диктатору «НЕТ». Хотя и были те, кто предлагал Пиночету «новый переворот», он на него не решился и признал поражение, назвав итог голосования «ошибкой чилийцев». Сразу после референдума началась бешеная работа по поправкам в конституцию и принятию других законов, которые позволили бы сохранить контроль Пиночета и военных над чилийской политикой. Была принята новая избирательная система, искусственно устанавливавшая двухпартийность и исключавшая изменение конституции. Были приняты законы о гарантиях безопасности Пиночету и об амнистии за все преступления режима. Они действовали почти 10 лет, пока не произошла смена поколения в командовании вооруженных сил. В конце концов Пиночет ощутил на себе всю непрочность каких-либо «гарантий». Последние годы жизни он провел под судом, симулируя старческое слабоумие.

Последние годы жизни Пиночет провел под судом, симулируя старческое слабоумие.

Все конструкции Пиночета, тщательно выстраиваемые с середины 70-х, не сработали. Конечно, это заслуга чилийского общества, показавшего свое неприятие диктатуры. Режим Пиночета моментально оказался безоружным перед этим вердиктом народа. Однако ему удалось буквально в последний момент навязать оппозиции «гарантии», которые обеспечи

ли безопасность деятелям режима, хотя и ненадолго. И все же судьба транзита находилась в руках умеренной демократической оппозиции, а не пиночетистов, это позволило провести демонтаж режима мирно и демократично. Урок Пиночета полезен для изучения всем тем, кто интересуется транзитом от авторитаризма к демократии.