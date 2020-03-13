ВОЗ: Европа теперь - эпицентр пандемии коронавируса 1 13.03.2020, 22:27

2,349

ЮНЕСКО сообщает, что в рамках борьбы с коронавирусом 49 стран уже закрыли или закрывают все школы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса, передает ВВС.

Все больше стран закрывают свои границы для иностранцев, а иногда даже и для своих собственных граждан, возвращающихся из-за рубежа.

Последней страной стала Украина: с понедельника въезд в нее иностранцев будет запрещен. Запрет объявлен на две недели, но может быть продлен.

Об был объявлен после того, как в Украине была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 71-летняя женщина в Житомирской области.

На территории страны закрыты все учебные заведения - от дошкольных до высших. Православная церковь Украины заявила, что прихожанам позволяется не целовать иконы.

Чехия, Болгария и Словакия также закрыли свои границы для всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам и жителям 26 стран Шенгенской зоны в Европе.

Австрия объявила, что будет проводить медосмотры на границах с Швейцарией и Лихтенштейном. Эта мера уже применяется на австрийской границе с Италией.

Великобритания переносит местные выборы на год - до мая 2021 года. Здесь отложены до апреля матчи английской футбольной Премьер-лиги, перенесен Лондонский марафон.

В пятницу первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Шотландии.

Чрезвычайное положение

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с субботы в стране вводится чрезвычайное положение. Число скончавшихся от Covid-19 за сутки увеличилось здесь на 40%. Умерли 120 человек. Число зарегистрированных зараженных в Испании достигло 4209 человек.

В рамках чрезвычайного положения правительство может запрещать передвижения людей и транспорта, распоряжаться об обязательной эвакуации, и запрещать доступ к определенным районам или местам.

Положение чрезвычайного положения объявлено на 15 дней, но может быть продлено, если на то даст свое согласие парламент.

По словам Санчеса, число зараженных новым коронавирусом в Испании может возрасти до 10 тысяч на следующей неделе.

Никаких школ

ЮНЕСКО сообщает, что в рамках борьбы с коронавирусом 49 стран уже закрыли или закрывают все школы.

Швейцария закрывает школы как минимум до 4 апреля по всей стране. Ранее школы были закрыты лишь в Тичино, на границе с Италией.

Большинство школ в Германии будут закрыты начиная с понедельника.

Все люди, прибывающие на Мальту из-за границы, будут помещены в карантин на 14 дней.

Принц Уэльский Чарльз и его жена Камилла по просьбе британского правительства отложили свой визит в Боснию, Иорданию и на Кипр.

Глава авиакомпании British Airways Алекс Круз заявил, что отменяется множество рейсов, а сотрудников ожидают увольнения.