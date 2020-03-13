Житель Могилева умер, вскрыв вены в суде 13.03.2020, 22:38

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Валерий С.

Он оставил записку.

44-летний житель Могилева Валерий С. 10 марта вскрыл вены, ожидая заседания в суде Октябрьского района. Медики не смогли спасти мужчину, которого обвиняли в краже мобильного телефона.

Согласно источникам «Радыё Свабода», медики зафиксировали клиническую смерть мужчины в машине скорой помощи в 17 часов 10 марта. Умер мужчина на следующий день в больнице.

Информацию о происшедшем подтвердила представительница Следственного комитета Юлия Гончарова.

«10 марта в камере для временного содержания обвиняемых в здании суда Октябрьского района Могилева ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина нанес себе телесные повреждения. При оказании первой медицинской помощи обвиняемый совершал активное сопротивление. Он был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где 12 марта умер. Во время осмотра личных вещей мужчины была обнаружена оставленная им записка», - сообщила представитель СК.

По ее словам, предварительно на его теле не выявили других повреждений, кроме причиненных самостоятельно. Могилевский СК проводит проверку этого факта, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как узнали журналисты, покойный имел регистрацию в новом жилом массиве в поселке Гребенево. Строил там коттедж. Соседи говорят, что давно не видели его хозяев. В 2019-м полгода работал на станции технического обслуживания неподалеку от Гребенева. Начальство характеризует его как хорошего специалиста, но озадаченного своими проблемами. Когда его брали, не знали, что против него возбуждено уголовное дело. Он постоянно убегал с работы решать проблемы, связанные с ним.