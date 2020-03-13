Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение 13.03.2020, 22:48

2,646

Чрезвычайное положение будет введено в соответствии с законом Стаффорда.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на национальном уровне - для борьбы с распространением коронавируса. Чрезвычайное положение будет введено в соответствии с законом Стаффорда.

Об этом передает «Радио Свобода».

Закон Стаффорда, позволяющий президенту ввести общенациональное чрезвычайное положение и выделить на ликвидацию его последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, был принят в 1988 году. Закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявил в стране чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.