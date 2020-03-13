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Первый день карантина: как изменилась жизнь в Вильнюсе

  • 13.03.2020, 23:20
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Первый день карантина: как изменилась жизнь в Вильнюсе

С пятницы в стране закрыты школы, библиотеки, театры, спортзалы, ночные клубы.

В первый день карантина Вильнюс изменился. Опустели улицы, гораздо меньше людей было в автобусах и троллейбусах. Но это легко объяснить – с пятницы закрыты школы и детские сады, пишет delfi.lt.

То, что в Вильнюсе стало намного спокойнее, заметила продавщица цветов, с которой говорили журналисты. Она сказала, что клиенты есть, но людей на улицах стало меньше.

"Клиенты вируса не боятся, постоянные клиенты приходят и покупают то, что им нужно, – рассказала женщина и прибавила, что и сама защищается от вируса. – У меня есть дезинфектор, перед едой я протираю руки".

Как выглядит Вильнюс в первый день карантина? "По сравнению со вчерашним днем меньше людей стало, наполовину", – сказала женщина.

Работница кафе также подтвердила, что людей в городе стало меньше. Она сказала, что возможно это потому, что многие работают дистанционно, не едут в офисы. Она считает, что в понедельник клиентов будет больше: "Детям не надо в школу. Думаю, они будут искать развлечений, клиентов станет больше".

После отзыва концертов об убытков заговорили исполнители. Юрга Шедуйките сказала, что и ей пришлось отменить концерт, но она сказала, что это хорошее время побыть с собой и на природе.

"Субботний концерт мы отменили, но думаем об альтернативе, что-то придумаем, – сказала Шедуйките. – Я знаю, что музыканты паникуют, но предлагаю сохранять спокойствие, проанализировать, почему страх столь велик. Люди паникуют и это чувствуется".

Шедуйките сказала, что музыка никуда не денется. Кстати, она считает, что все предпринятые правительством меры - правильные.

"Мы живем в хорошей стране, которая делает все, чтобы не было плохо. Это только плюс, а то, что люди не умеют быть наедине с собой, это иной вопрос", – сказала она.

То, что город опустел, заметил и мэр города Ремигиюс Шимашюс. Он в фейсбуке порадовался, что вильнюсцы соблюдают рекомендации. "Да, город почти стоит – мы видим это на улицах, в ресторанах, на работе. Звучит парадоксально, но я рад этому – только такие меры могут остановить распространение", - писал мэр.

Delfi напоминает, что по данным на 13 марта в Литве подтвердили 6 случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что у желающих может появиться возможность по собственному желанию провериться на коронавирус. Министр также обратился к пожилым людям.

"Я бы хотел обратиться к людям старшего возраста и попросить их по возможности оставаться дома. Почему? Вы уже слышали и на примере других стран, что основная группа, в которой бывает больше всего осложнений и смертей – это люди старшего возраста. Что значит оставаться дома? Попросить близких принести еду, не ходить в храмы, избегать общественных мест и т.д.", – сказал Верига.

Он также прости семьи с детьми, если они вернулись из стран, где распространяется коронавирус, не возить детей к дедушкам и бабушкам.


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