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Пандемия коронавируса: как живет Германия

  • 13.03.2020, 23:34
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Пандемия коронавируса: как живет Германия
На автобусной остановке в Берлине

С понедельника Берлин и все федеральные земли закрывают школы и детские сады.

В Германии не осталось ни одной федеральной земли, не затронутой коронавирусом SARS-CoV-2. С будущего понедельника власти Берлина решили закрыть в столице средние школы и детские сады. О такой же мере в пятницу, 13 марта, одна за другой объявили и все остальные федеральные земли, пишет «Немецкая волна».

Между тем число инфицированных растет с каждым днем, причем все быстрее. "В целом рост довольно быстрый, мы это видели и в других странах", - заявил на ежедневном брифинге в четверг, 12 марта, Ларс Шаде (Lars Schaade), заместитель директора Института имени Роберта Коха - главного учреждения Германии, занимающегося изучением инфекционных болезней. По словам Шаде, важно в ближайшие дни и недели добиться замедления распространения эпидемии, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь всем тяжелым пациентам.

Как минимум два раза в день обновляется сайт этого института, на котором ведется статистика заболеваний SARS-CoV-2 и смертельных случаев в Германии и других странах мира. Ко второй половине дня в эту пятницу число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ФРГ превысило 3000 человек, от последствий заболевания скончались семеро. Добрался вирус и до парламентского квартала в Берлине.

Депутаты бундестага в карантине

Очевидно, во время лыжного отпуска в Австрии коронавирус подхватил 41-летний Хаген Райнхольд (Hagen Reinhold), депутат бундестага из фракции оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП). Он уже идет на поправку, но все сотрудники его офиса отправлены по домам в карантин. В пятницу стало известно, что и еще один депутат этой фракции инфицирован.

В домашнем карантине также группа депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), принимавших участие в совещании, на котором, как выяснилось позднее, присутствовал один инфицированный чиновник министерства юстиции. Добровольно остался на две недели в домашней изоляции эксперт фракции СДПГ по медицинским вопросам Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), в прошлом - практикующий врач, претендовавший в свое время на пост министра здравоохранения.

"Бундестаг - это зона повышенного риска, поскольку здесь собираются много людей, имевших до этого контакты со многими другими людьми", - объяснил Лаутербах по телефону журналистам мотивы своего добровольного отшельничества. Отменены в бундестаге и все поименные голосования, при которых депутаты должны опускать личные карточки в одну из трех урн - "за", "против" или "воздержался". Такая мера принята потому, что в моменты голосования у урн всегда возникают столпотворения депутатов.

Журналистам следует держаться подальше друг от друга

Регулярные правительственные пресс-конференции с участием официального представителя канцлера и пресс-секретарей всех немецких министерств пока не отменены. Проходят они по понедельникам, средам и пятницам в зале берлинского союза журналистов, аккредитованных при правительстве и парламенте Германии (Bundespressekonferenz). Именно в этом зале в среду, 11 марта, выступали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn).

Отвечая на один из вопросов, Меркель обратила внимание, что некоторые журналисты, вопреки советам медиков, прикасаются руками к своим лицам и явно не соблюдают рекомендуемую дистанцию в один метр друг от друга. На той пресс-конференции выдерживать дистанцию в метр было невозможно - слишком много журналистов пришли послушать канцлера.

Но правление Bundespressekonferenz замечание канцлера учло. Корреспондент DW и другие члены союза журналистов получили накануне циркулярное электронное письмо, в котором содержится убедительная просьба к представителям СМИ впредь не садиться в зале слишком близко друг к другу, оставлять между соседями по одному свободному месту слева и справа, а также в ряду перед собой.

Полномочия райздравотдела и министра здравоохранения

В Германии тем временем растет недовольство действиями центральных властей, многие считают их недостаточно решительными. Это относится и к Ангеле Меркель. Ее упрекают в том, что она слишком поздно высказалась на тему коронавируса и не взяла меры противодействия эпидемии под личный контроль.

"Я рад, что Ангела Меркель наконец вынырнула", - едко прокомментировал ее пресс-конференцию в среду правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller). Но звучат мнения и в поддержку действий Меркель. Сама она - после консультаций с премьер-министрами федеральных земель - в четверг вечером еще раз обратилась к жителям страны с призывом по возможности ограничить всякие контакты с другими людьми.

Критикуют в ФРГ и строго соблюдаемые принципы германского федерализма, согласно которым вопросы здравоохранения относятся к полномочиям местных властей. "От любого начальника райздравотдела зависит больше, чем от федерального министра здравоохранения", - пошутил в этой связи управделами фракции СДПГ Карстен Шнайдер (Carsten Schneider). Но это, добавил он, тема на будущее.

В Берлине закрываются школы, клубы и театры, отменяются турниры

В Берлине, который имеет статус одной из 16 федеральных земель, эпидемиологическая ситуация остается сравнительно благополучной. В городе в несколько раз меньше зарегистрированных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 чем, например, в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии или Баден-Вюртемберге. И правящий бургомистр Берлина довольно долго не решался последовать примеру властей других федеральных земель, запретивших проведение мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Но наряду с этой мерой за последние двое суток в Берлине приняты и другие. Вначале были закрыты только большие залы государственных театров и опер, затем - вообще все. Этому примеру последовали и частные театры и концертные залы. Отложено начало летнего семестра в берлинских университетах. А Технический университет к тому же закрыл на неопределенное время все свои библиотеки и читальные залы, оборудованные публичными компьютерами.

С будущего понедельника власти Берлина решили закрыть также средние школы и детские сады. О такой мере в эту пятницу, 13 марта, одна за другой объявили и все остальные федеральные земли. В некоторых городах школы и детские сады были закрыты еще раньше. Особенно проблематична эта мера для учащихся выпускных классов гимназий и приравненных к ним общеобразовательных школ. В конце марта должны были начаться экзамены на аттестат зрелости, и пока совершенно не ясно, как и когда будет организована эта экзаменационная сессия. Школы будут закрыты по всей стране как минимум до конца апреля.

Один за другим закрываются популярные столичные клубы. Первым стал клуб Trompete в берлинском районе Тиргартен, где от одного инфицированного посетителя заразились сразу 16 человек. Закрылись также клуб Acud и всемирно известный ночной техноклуб Berghain, занявший в свое время первое место в списке "Ста лучших клубов мира" по версии английского журнала DJmag.

После острых споров правление одного из ведущих в Берлине клубов спортивных танцев - TSZ Blau Gold Berlin - отменило запланированный на 14 марта крупный турнир для всех классов и возрастных категорий детей, юниоров и молодежи, на который обычно съезжаются участники со всей Германии.

Раздолье для "зайцев" в Берлине

К своеобразным защитным мерам прибегли берлинские предприятия общественного транспорта (Berliner Verkehrsbetriebe, BVG). Водителям автобусов с этого четверга запретили открывать на остановках передние двери, через которые полагается заходить новым пассажирам, предъявляя водителю проездной билет либо покупая у него одноразовый.

Чтобы не заразиться коронавирусом, водители теперь билеты не продают, от пассажирского салона они даже отделены красно-белой лентой. Таким образом проверка на наличие билетов при посадке в автобус практически отсутствует, что многие в городе восприняли как приглашение ездить "зайцами". Представитель BVG Петра Нелькен (Petra Nelken) даже сочла в этой ситуации через столичные СМИ напомнить берлинцам, чт

о плату за проезд в общественном транспорте никто не отменял, а билеты можно купить не только у водителя автобуса.

В пятницу стало известно, что городские власти намерены в ближайшее время ограничить движение общественного транспорта в Берлине. Скорее всего, автобусы больше вообще ходить не будут, в распоряжении столичных жителей останется только железнодорожный транспорт - трамваи, метро и городская электричка S-Bahn.

Концерт в пустом зале, ток-шоу без публики

Британский музыкант, автор песен и поп-певец Джеймс Блант выступал в среду вечером в гамбургской Эльбской филармонии перед пустым залом. Отменять концерт было поздно, поэтому Блант пел в камеру, а трансляция шла через интернет.

Несколько популярных на немецком телевидении программ - политическая дискуссия "Anne Will", спортивная передача "Das Aktuelle Sportstudio", ток-шоу "NDR Talk Show" и некоторые другие ТВ-форматы - решено записывать без публики.

Во Фрайбурге пришлось прервать судебный процесс по делу о групповом изнасиловании 18-летней женщины на дискотеке. Один из участников процесса не может присутствовать в зале суда, поскольку посажен под домашний карантин после положительного результата анализа на коронавирус.


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