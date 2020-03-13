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Зеленский: Мы не будем ждать официальной сотни или тысячи больных

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  • 13.03.2020, 23:42
  • 1,997
Зеленский: Мы не будем ждать официальной сотни или тысячи больных

Президент Украины обратился к народу.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины, сообщает censor.net.ua.

Также президент Украины призвал сограждан не поддаваться панике и сохранять холодный рассудок.

- Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто, - сказал Зеленский.

- Мы не будем ждать официальной сотни или тысячи больных, - заявил украинский президент.


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