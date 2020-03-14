«Власти скрывают реальное число заболевших коронавирусом по двум причинам» 133 14.03.2020, 8:02

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Фото: Getty Images

Если Лукашенко не одумается прямо сейчас, последствия будут очень серьезными.

13 марта Минздрав Беларуси провел пресс-конференцию по коронавирусу, в ходе которой, среди прочего, было заявлено, что карантин в школах и детских садах вводить не будут.

«Дети не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят его практически бессимптомно, и принимать на сегодняшний день эти меры нецелесообразно, поэтому принимать эти меры мы не будем», — заявила представитель ведомства.

«Аргументы» Минздрава, как минимум, удивляют на фоне беспрецедентных мер безопасности, принимаемых европейскими странами, в том числе и соседями Беларуси.

Насколько адекватны действия и заявления белорусских властей в условиях официально объявленной ВОЗ пандемии коронавируса?

На вопросы Charter97.org отвечает известный белорусский блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич.

- Ваша реакция, когда представитель отечественного Минздрава на официальной пресс-конференции говорит: «Дети коронавирусом не болеют»? Ведь в мире были случаи заболевания детей, кроме того они могут быть переносчиками опасного для их родителей и дедушек вируса…

- Моя реакция отрицательная. Я уверен, что власти скрывают сейчас реальное число заболевших по двум причинам.

Во-первых, скорее всего нет такого количества экспресс-тестов, если они вообще у их есть, во-вторых – тесты, которые у них есть, делаются очень долго, плюс, возможно, очень большая очередь. Поэтому они не могут знать наверняка, сколько в стране зараженных.

Я считаю, что власти скрывают количество явно инфицированных, возможно, реально болеющих, а также реально умерших. Соответственно, незакрывание школ на карантин —это самое глупое, что можно было сделать. Таким образом власти боятся вызвать панику, но рискуют жизнями наших детей и всех остальных. Дети контактируют с родителями. И те, и те ходят на работы и в школы, ездят в метро и так далее. Вероятность дальнейшего распространения коронавируса очень высока.

- Практически во всех странах Европы школы, детские сады и университеты закрыли на карантин. Получается, что мы опять «умнее всех»?

- Нет, они не пытаются быть «умнее всех». Лукашенко уже длительное время, практически, все свое правление, представляет эти «понты»: мол, у нас «островок стабильности, все хорошо, мы лучше всех».

Я думаю, что даже здесь он пытается «козырнуть» своими дешевыми «понтами», чтобы показать всему миру: мол, смотрите, вы все болеете, а мы не болеем. Возможно, ради этой мишуры он будет тянуть до последнего. Если будет серьезная эпидемия, у нас за счет того, что есть нехватка опыта, специалистов (те уже давно уехали за границу), то он просто не сможет ничего по итогу сделать.

- К каким последствиям может привести то, что белорусские власти упорно не хотят замечать опасность и вводить в стране карантин?

- Последствия могут быть самыми плачевными, потому что эпидемия — это страшная вещь. К счастью, наше поколение и старше не помнит реальных эпидемий, но они были и они изучаются даже в школах.

Если, не дай Бог, Лукашенко сейчас не одумается, последствия будут очень печальными и плачевными. При большом количестве заболевших возможна остановка предприятий, потеря огромного количества жизней. Все сферы могут быть парализованы, если он сейчас не сделает важных решительных шагов по предотвращении эпидемии.

- Лукашенко, опасаясь за свое здоровье, отменил «большой разговор» с журналистами, глава МВД Караев две недели провел на карантине... Чем хуже дети миллионов простых белорусов? Как вы прокомментируете такие двойные стандарты властей?

- Дети других белорусов для Лукашенко — это не более, чем будущие налогоплательщики. Власти живут сегодняшним днем. Сейчас Лукашенко важны люди, которые на данном этапе чем-то его обеспечивают. Охраной, например, или деньгами, другими благами, той же лестью. Дети белорусов для него — далеко за горизонтом. Он живет с своем мире, и это не его дети.

А тем, кто поближе — им и карантин и, возможно, какие-то передовые технологии лечения. Во-первых, не забываем, что у них изначально другие медицинские учреждения, не те, которые для обычных людей. То есть, у Караева есть медучреждения для МВД, кроме этого, он высокопоставленный чиновник, поэтому там все другой дорожкой идет. Для Лукашенко и так называемых «парламентариев» — тоже все отдельно. Дети и все остальные граждане для них — это просто аппендикс, который выполняет свою роль в нужное время.

- Минздрав признал, что белорус, скрывший посещение Италии, мог заразить коронавирусом до 100 человек. При этом Лукашенко постоянно говорит, что «нет поводов для паники» и «все под контролем». Зачем проводится это «замыливание глаз» гражданам?

- Мишура, чтобы похвастаться, что у нас в стране все хорошо даже в этом плане. Мы же как Северная Корея, у которые есть показушные города, поликлиники, метро. Здесь еще у Лукашенко есть повод похвастаться: мол, посмотрите, какое у нас шикарное здоровье, мы не болеем и ничего нам не будет.

Может, это ради того, чтобы вырвать очередные дотации, попросить денег у кого-нибудь, прислать сюда на лечение чужих граждан. Была информация, что Швейцария хочет перенести чемпионат мира по хоккею, возможно, он за это хочет зацепиться, потому что сам фанат хоккея. Ради того, чтобы такое мероприятие провести, он может пожертвовать своими гражданами и информацией о том, что действительно происходит у нас в стране.

- Минздрав на пресс-конференции заявил, что не запрещает концерты и массовые праздничные мероприятия, а только рекомендует организаторам, чтобы расстояние между людьми на них было не меньше метра. Почему белорусские власти до последнего цепляются за возможность проводить «пир во время чумы»?

- Потому что это такая советская традиция. Праздник на костях. Они будут до последнего махать флажками, показывать до последнего все замечательное, даже когда народ будет ходить с пустыми тарелками к резиденции.

- Насколько вообще адекватны действия белорусских властей в условиях глобальной пандемии коронавируса?

- Вообще неадекватны. На сегодняшний день Лукашенко должен был принять целую массу различных мер, целый комплекс по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса внутри страны. Профилактические мероприятия должен был провести с теми же детьми, с теми же работниками государственных и частных предприятий.

Я знаю то, что моему ребенку не предлагали витамины в школе, как это было в некоторых странах Европы. Мне тоже из поликлиники не звонили, не предлагали пройти какую-то проверку, тесты и так далее. Это невменяемый человек, который ведет себя неадекватно в данной ситуации.

Что бы ни случилось, Лукашенко будет пытаться монетизировать проблему коронавируса. Возможно, если у нас будет в стране будет настоящая эпидемия, он будет пробовать выклянчить деньги у ООН или Евросоюза, чтобы с этим бороться. Второй момент: он может в связи с эпидемией давить на жалость. Опять же, скоро выборы. Он, возможно, захочет эти выборы провести раньше августа, а это совсем неправильно.