Власть с пустой канистрой 10 Владимир Халип

14.03.2020, 8:32

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ВЛАДИМИР ХАЛИП

А на туманном берегу стояли все те же рыбаки.

Легенда о танкере с норвежской нефтью, который в минувшем январе вдруг устремился к нашим берегам, живет и побеждает. Она уже овладела пытливыми умами руководителей всех рангов. И появились даже первые очевидцы этого бесподобного прорыва экономической блокады. Обычные рыболовы на рассвете, при полном отсутствии клева, будто бы видели воочию, как в холодном тумане Минского моря обозначился внезапно гордый силуэт того самого судна. И тотчас по шатким мосткам со строго охраняемого берега устремился к нему грузный человек с пустой канистрой.

Рассказам рыбаков давно никто не верит. А зря! Вот и самые правдивые источники придворной информации в минувшую субботу разнесли по свету практически ту же волнующую новость. И если кто-то все еще способен усомниться в подлинности рассказа здешних рыболовов, может на самом главном сайте открыть соответствующий ролик. Сюжет прост. Некто руководящий, призвав двух соратников, объясняет им причину внезапной тревоги: «Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательства».

Соратники насторожились. Судя по запеву, предстоял разнос. Но где и в чем прореха? И почему так узок круг? Один из поднятых по тревоге – глава «Белнефтепрома», а другой – вице-премьер, с «Бумлеспрома» переброшенный внезапно на нефтянку. Так кто и в чем тут виноват? А телекамеры бесстрастно фиксируют пока еще бесстрастный монолог.

«Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно. Нам надо принимать решение, и уже с понедельника-вторника собирать эту нефть, потому что объемы большие – более миллиона тонн».

Так вот оно что! Никаких головомоек. «Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать». Пока еще на горизонте маячила российская халява, можно было изображать крутого менеджера. И все брать на себя. А когда в новогоднюю ночь коварный сосед закрутил до упора вентиль, возникла острая необходимость перетасовать местоимения. Вместо самоуверенного «я» в нынешних условиях лучше употребить безликое «мы». И в случае провала сохранить дистанцию: «А я тут причем? Это все они!» Тем более, что выборы уже не за горами.

А ситуации такая, что и власть недолго потерять. Тем более, подручные уже совсем мышей не ловят. На всю страну объявили, что два очень важных чиновника в законный выходной были подняты им по тревоге. Дело не шуточное – какие-то неопознанные компании предложили нефть. Миллион тонн! А чем все это закончилось, о том ни слова. И это вот – пиар?..

А ведь на прошлой неделе уже намечалось что-то вполне конкретное в пространстве высочайшей информации. Его речь на совещании с Совмином по поводу той же нефти. Все, что надо, было сказано. «И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам».

Да это же просто апрельские тезисы в местной редакции. С таким обновленным вариантом можно спокойно идти к электорату. И даже иногда посыпать голову вполне стерильным пеплом. Прозевали зиму? Да, профукали, чего скрывать? Потому что ждали, когда на нефтяном рынке цены рухнут. Готовили тару, а потому не торопились. Конечно, такой тезис может не сработать. Тут надо клюшку в руки – и на ворота напролом.

Короче, позарез нужна легенда. Большая и крылатая. Как в девяносто четвертом про чемоданы компромата. Отыскать бы какой-нибудь завалящий танкер под флагом Либерии, Коморских островов или того же Гондураса. Заполнить корыто под завязку чьей-то нефтью. И каким-то чудом вывести по Свислочи в самый центр города. Поднять по тревоге не двух испуганных чиновников, а всю вертикальную рать. И выстроить две динамичные цепочки от домика первого съезда до нефтеперерабатывающих гигантов Новополоцка и Мозыря. А впереди всех, естественно, он – вдохновитель и организатор с пустой пока еще канистрой. И пусть вдоль тех цепочек бегают приглашенные вроде бы на какой-то разговор главные редакторы московских средств разнообразной информации. Пусть снимают и разносят по всему свету сенсацию о массовом героизме и трудовом порыве уникальной вертикали.

Жаль только, что реальность с грандиозными планами руководства уже давно не совпадает. И вообще, кто выдумал эти злополучные выборы? Да, они еще назначены. Но уже клубятся зловеще на мрачном горизонте. Вроде бы и для особых тревог нет никаких оснований. Все, кто нужен в этой игре, – на своих местах. Таблица умножения в два столбика, придуманная подручной из Бобруйска, всегда дает нужный результат. И никаких надежд не оставляет. Но как тут ни крути, а срок-то – седьмой!..

И встает невольно совсем простой вопрос: а что, в этой стране смены ему нет? А наиболее любопытные могут пойти еще дальше. Начнут выяснять, а что у несменяемого в ближайшем тылу. А там – застой. Завал. Беспросветный кризис. Заводы, выставленные на продажу. Те самые, которые давно надо было продать. И которые сегодня никому и даром не нужны. А вдобавок ко всему – нищенские заработки, а то и полное отсутствие работы. И надо же было именно в год выборов вдобавок ко всем этим фишкам добавить еще одну - окаянный вентиль, перекрывший наглухо российскую трубу.

Вроде бы в тех тезисах, то ли мартовских, то ли апрельских он попытался все острые углы и прочие ухабы и вопросы сгладить, развести, прикрыть соломкой. И даже обозначить будущее, светлое вполне. И окончательно решить проблему с вентилем, трубой и злополучной нефтью. «Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для ВВП». Вот так, вроде бы четко и конкретно в следующей пятилетке. Шикарная программа. Почти как замысловатая история с незабвенным коммунизмом, который когда-то обещала партия народу.

А на туманном берегу стояли все те же рыбаки. Небо над водой заметно посветлело. Туман почти исчез, а вместе с ним и неуместный в этих водах силуэт большого танкера. Только по шатким мосткам шел в обратную сторону все тот же мужик с канистрой. Увидев рыбаков, спросил с притворным любопытством: «Клюет?»

Никто не ответил. Рыбаки рассматривали его пристально и нагло. Будто решали: тот или не тот? Поменяли с досадой наживку. И снова уставились на неподвижные поплавки. Мужичок не обиделся. Он легко закинул на плечо свою пустую канистру. И пошел прочь, бросив на ходу:

«Ничего! В следующей пятилетке будем с нефтью».

Владимир Халип, специально для Charter97.org