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Саша, ты успел «сохраниться»?

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  • Телеграмм-канал «Типичная Беларусь»
  • 14.03.2020, 8:38
  • 14,054
Саша, ты успел «сохраниться»?

Чеснок перед едой, а после трапезы — водку с перцем.

Возврат в совок.

Именно так можно охарактеризовать вчерашнее решение Минздрава РБ не озвучивать количество зараженных короновирусом за прошедшие сутки.

До этого момента в ведомстве были максимально открыты: публиковали отчеты по зараженным, завели телеграм-канал, оперативно реагировали на фейки.

Но, видимо, после совещания с "главным специалистом" было принято решение "не сеять панику в обществе".

"Короновирус - это пустое" именно так охарактеризовал царь проблему, а если "спецЫялист" так решил, то значит нечего закрывать границы, прекращать учебу, массовые мероприятия, останавливать подготовку к параду, а уж тем более публиковать правдивую информацию по зараженным.

Это самое худшее решение которое только может быть. Вместо того, чтобы признать всю серьезность проблемы по опыту других стран и предпринять самые жесткие меры заранее, наше руководство решило сделать вид что ничего не происходит,а болезнь находится под контролем.

Вирус более опасен для людей старшего возраста. Саша, ты успел сохраниться? Или больше веришь в народную медицину? Чеснок перед едой, а после трапезы водку с перцем? А между тем, многие белорусы возлагают определенные надежды на этот вирус в отношении тебя.

Телеграмм-канал «Типичная Беларусь»


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