Нефть упала на Путина 15 Денис Лавникевич, «Деловая столица»

14.03.2020, 8:50

7,799

Фото: Reuters

Бензоколонка закрывается.

Пока все отмечали праздник то ли женщин, то ли эмансипации женщин, менее сентиментальные саудиты обвалили рынок нефти: нечто подобное человечество видело только в 1991 г., когда начиналась война в Персидском заливе. В Москве сейчас паника, поскольку рыночная цена нефти упала ниже себестоимости ее добычи на территории РФ.

Воплощение фантазий

Еще в конце февраля российский министр финансов Антон Силуанов назвал сценарий "нефть за $30" фантазией.

Но 6 марта в Вене прошло заседание министров нефти ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+). Впервые с 2016 г. участники встречи не смогли договориться о сокращении добычи - и она перестанет действовать с 1 апреля.

Россия и Саудовская Аравия заняли противоположные позиции. Москва отказалась от дополнительного сокращения добычи и предложила продлить сделку на текущих условиях (сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки) на II квартал 2020 г., а Эр-Рияд выступил за сокращение еще на 1,5 млн барр./сутки до конца года.

После того, как попытка договориться о сокращении добычи нефти участниками ОПЕК+ завершилась выходом России из сделки, Саудовская Аравия заявила, что снизит цены и увеличит добычу нефти, чтобы наказать РФ за неуступчивость.

В этот понедельник на открытии торгов фьючерсы на нефть марки Brent упали, баррель подешевел более чем на $10 - и продолжил дешеветь. На минимуме стоимость нефти этой марки опустилась до $31 за баррель, WTI - до $27,3 за баррель. На закрытии предыдущих торгов стоимость Brent была на уровне $46, а WTI - $41.

Для Brent это на $13,5 или на 30% ниже, чем на закрытии пятничных торгов. Нефть WTI также утратила более 30% цены. При этом WTI потеряла примерно 10% стоимости также и на торгах в пятницу.

По данным Reuters, произошло самое значительное однодневное снижение стоимости нефти с 1991 г., когда началась война в Персидском заливе.

По сути, Саудовская Аравия начала ценовую войну: государство снизило стоимость своей нефти для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину. Эр-Рияд заявил некоторым участникам рынка, что может нарастить производство до рекордного уровня в 12 млн барр./сутки. После чего банк Goldman Sachs представил прогноз, согласно которому в ближайшие недели цена на Brent может упасть до $20 за баррель.

Рекордное падение цен на нефть спровоцировало обвал и на фондовых биржах. Торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 5%. Фьючерсы Dow снизились на 4,9%, Nasdaq Composite - на 4,8%. Гонконгская биржа просела на 3,5%, южнокорейская - на 4%, шанхайская - на 2,5%. В Австралии снижение индекса S&P/ASX 200 составило рекордные за 11 лет 6,3%.

Есть версия, что саудиты давно задумали атаковать ОПЕК и других нефтедобытчиков, включая Россию. Для этого они втихую добывали нефть на границе с Кувейтом, накапливая запасы и сырья, и денег, и теперь собираются устроить экономическую войну. О том, что Саудовская Аравия собирается "валить" ОПЕК, еще в феврале прошлого года глава "Роснефти" Игорь Сечин писал письмо Путину.

Победители и неудачники

У России, конечно, есть свое обоснование выхода из сделки с ОПЕК+ - дескать, мы низкими ценами будем душить сланцевую отрасль США (любимая тема Игоря Сечина, очень неравнодушного к американским сланцам). В свою очередь американские аналитики уже пишут об ожиданиях дальнейшего подешевения. Начинается нефтяная война членов ОПЕК+ "всех против всех".

Но давайте посмотрим, по кому ударят низкие цены на нефть. США, несмотря на увеличение добычи почти до 13 млн барр. в сутки, продолжают быть нетто-импортерами, с объемами в 4-5 млн барр. в сутки. Низкие цены действительно могут приостановить деятельность ряда сланцевых компаний. Это означает, что США начнут больше импортировать. В целом, в денежном эквиваленте, Америка окажется даже в выигрыше - из-за подешевевшего в стране бензина. Это, как подсчитывают многие аналитики, может дать прирост ВВП США на 0,2-0,3%.

Не забудем и про политический фактор: дешевый бензин - это повышение вероятности переизбрания Трампа. В общем, непонятно, какой удар по Америке нанесет дешевая нефть. Тем более что сланцевая отрасль очень "мобильна" - цикл на месторождениях от начала работ до добычи может составлять 2-3 недели. Так что американские сланцевики при подорожавшей нефти вновь быстро возобновят свою деятельность.

Теперь, что дадут низкие цены на нефть России. Ни тактически, ни стратегически - ничего. "Мы будем меньше есть", - первые выводы уже таковы. Нефть по $30 за баррель означает доллар по 100 рублей и выше. Со всеми вытекающими из резко подорожавшего импорта - сильным падением реальных доходов населения, серьезным ударом по потребительскому и строительному рынкам, взлетом инфляции, измельчанием фондового рынка, ростом безработицы и т.д. Словом, это будет рукотворный экономический кризис в России, по силе похожий на 2008 г.

Бензоколонка закрывается

На фоне сильнейшего за почти 30 лет падения цен на нефть курс российского рубля резко упал по отношению к доллару. И это надо учесть, что в понедельник торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта, - и сложно даже сказать, какое падение рубля мы увидим тогда.

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с ОПЕК. По его мнению, стране это обойдется в $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц). "Пока я в легком шоке", - сказал Федун. Такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40/барр. при объеме российского экспорта в 5 млн барр. в день.

А если (когда) дойдет до $30 за баррель? До $20 за баррель?

Но паника в Кремле сейчас даже не из-за этого. Эксперты нефтяной отрасли еще до нынешнего обвала сходились во мнении, что добыча нефти в России будет все быстрее сокращаться, и начнется этот процесс уже через два-три года. Западно-Сибирские месторождения выработаны на 85-90%, необходимо искать новые. Они есть в Арктике, но их разработка сложна и дорога, особенно в условиях санкций. Себестоимость добычи на арктических и восточно-сибирских месторождениях куда выше, чем на традиционных. Она просто не является рентабельной уже при цене $45 за баррель.

А вот еще мнение экспертов:

"Постепенно идет истощение ресурсной базы и растут издержки добычи нефти на традиционных ее месторождениях в Западной Сибири, Татарстане, Самарской области. В целом по стране только за один 2018 г. эксплуатационные затраты добычи нефти возросли на 30%, а удельные капитальные затраты - на 40%. В этих условиях государству приходится постоянно наращивать льготы по добыче нефти на целом ряде месторождений, чтобы обеспечить рентабельность ее производства. В результате доля льготируемой нефти в РФ увеличилась с 1% в 2006 г. до 43% в 2017 г.

Россия уже в ближайшие десятилетия может столкнуться с падением добычи в стране. Добыча нефти на имеющихся мощностях и на вновь вводимых месторождениях, даже без учета внешних ограничений, к 2035 г. должна снизиться в 1,6-1,8 раза - с существующих 558,8 млн т до 300-350 млн т".

(журнал "Вестник Института экономики Российской академии наук", №4, 2019)

Неудивительно, что как только начала падать в цене нефть, начали "сыпаться" и российские нефтяные компании. В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch снизило с "B" до "ССС+" рейтинг "Русснефти" - компании с добычей около 7,1 млн т в год, главный акционер которой с долей 60% - миллиардер Михаил Гуцериев. Согласно методологии Fitch "ССС" соответствует "значительному кредитному риску" и "реальной возможности дефолта".

Минфин РФ заявил, что для компенсации расходов, которые бюджет страны не получит из-за обвала цен на нефть, ведомство будет продавать валюту на рынке. Из сообщения министерства следует, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) сможет в течение 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25-$30.

Но теперь вспомним: в прошлое воскресенье, 2 марта, Владимир Путин собрал глав нефтяных компаний и кабмин на совещание по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. А по факту - провел совещание о состоянии мирового рынка нефти. Он тогда заявил, что текущие цены на нефть для России приемлемы, и что у страны есть достаточно резервов, чтобы исполнять бюджетные и социальные обязательства. Прогнозы относительно нефтяных котировок делать сложно, но надо быть готовыми к разным сценариям, добавил он.

Напомним, в тот момент нефть стоила $50, - и то начальникам России пришлось в воскресенье собираться.

Для РФ падение национальной валюты, вызванное срывом нефтяной сделки с Саудовской Аравией, свидетельствует о том, что зависимость от нефти не преодолена. И, в отличие от 1998 г., никакой серьезной выгоды для российской промышленности снижение курса не несет, поскольку иностранные инвестиции не придут, импортозамещение провалено, а деиндустриализация за последние годы лишь усилилась. Власти, конечно, используют падение курса, чтобы напечатать рубли и расплатиться ими по социальным обязательствам, как это делалось и раньше. Но экономический рост стимулировать таким способом не получится.

Денис Лавникевич, «Деловая столица»