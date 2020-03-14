Как укрепить иммунитет и постоянно держать его на высоте 8 14.03.2020, 9:00

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Иммунная система человека способна творить чудеса.

Иммунная система должна активно работать на протяжении всей жизни, а не только когда бактериальная либо вирусная инфекция может проверить ваш иммунитет и резко изменить ваши планы на работе либо зимний отдых.

Поэтому важно понимать основные принципы работы системы иммунитета и как продукты питания обеспечивают ее эффективную работу, пишет tsn.ua.

На самом деле самое лучшее укрепление иммунитета – это эмоциональный комфорт. Когда у вас хорошее настроение и прекрасные отношения с близкими и коллегами, ничто вас не грызет, организм наиболее рациональным способом использует имеющиеся силы и средства для защиты от многочисленных вирусов, микроорганизмов, постоянно образующихся в организме раковых клеток, производит своевременную замену старых клеток на молодые и здоровые. И при этом еще умудряется проводить очищение. Так что это еще и самое экономически выгодное укрепление иммунитета.

Сильный стресс любого происхождения (эмоциональный, термический и т. п.) мобилизует все резервы организма на обеспечение реакции "убегай или догоняй". Другими словами, не имеет значения, проверяете вы свою иммунную систему эмоциональными перепалками в семье или на работе, или решили закаляться путем моржевания.

В любом случае опорно-двигательный аппарат и центральная нервная система переводятся на форсированный режим работы. Чтобы обеспечить всем необходимым эту повышенную активность, еще и ваша кардиореспираторная система (сердечно-сосудистая, дыхательная системы и кровь) должна иметь резервы. При этом неизменно не просто снижается иммунитет, нарушается пищеварение, очищение крови, но и включается основной конкурент иммунной системы за белки и аминокислоты — работа мышц. И тогда снижение иммунитета, обострение вирусных либо бактериальных инфекций в таких условиях — лишь дело времени.

Безусловно, гормоны стресса вносят новые краски в течение жизни. И если эмоциональная встряска — лишь эпизод в вашей жизни, то она помогает выйти из рутины повседневности. Если же стресс с вами на постоянной основе — это фундамент, на котором легко проявляется сезонная депрессия. А будет это осенняя, зимняя либо весенняя депрессия — несущественно. Краски жизни блекнут вне зависимости от сезона года. А иммунодефицит — неизменный спутник депрессии.

Прохладное время года несколько повышает уровень естественной двигательной активности. Движение — один из путей не только согреться, но и укрепить иммунитет. Помните пословицу "Походи после еды, чтобы пища лучше переварилась"? Умеренные движения помогают пищеварению. И самому главному компоненту для усиления иммунитета — белковой пище. Примерно 30% принятых с пищей и переваренных белков использует иммунная система. Не просто съеденных — а переваренных и усвоенных. И двигательная активность в этом имеет огромное значение.

Когда и какие вводить продукты питания? Завтрак ешь сам, обедом делись с друзьями, а ужин отдавай врагам — гласит народная мудрость. Иными словами — чем ближе ко времени сна, тем легче и быстрее должна перевариваться пища. Именно поэтому правильный ужин для укрепления иммунитета должен по выбору включать постный борщ, овощной суп, молочную кашу, винегрет, овощное рагу, кисломолочные продукты. Такой ужин легко переварится, обеспечит восстановление во время ночного сна и хороший аппетит утром.

А утренний аппетит тоже вещь очень важная, и нужно правильно его использовать. Если утром на фоне хорошего аппетита будет съедена порция белого мяса, рыбы, птицы (50-150 г), это не только активирует на ближайшие 3-4 часа обмен веществ и позволит легко согреться зимой, предупредит переохлаждение организма, но и одновременно обеспечит аминокислотами как работающие мышцы, так и иммунную систему.

Только полноценное питание с достаточным количеством белков в рационе обеспечивает выработку эндогенного интерферона и антител. А чтобы этот процесс протекал активнее, не следует забывать про традиционные пряности: выбранные по вкусу хрен, горчица, уксус, лук, чеснок, аджика и т. п. помогут вашей пищеварительной системе легче справиться с поставленной задачей.

Чтобы повысить энергетический обмен в клетках иммунной системы, важны прогулки на свежем воздухе. Чтобы надежнее "подкачать" иммунную систему кислородом, также необходимо не забывать про яблоки, фейхоа, семена подсолнечника, тыквы, которые, как и красное мясо, служат источником железа. А восполнить сезонный дефицит фолиевой кислоты поможет небольшой огород на подоконнике с проросшим луком или чесноком.

Ну а в солнечную погоду во время прогулок не забывайте подставлять под лучи солнца лицо — витамин D не только предупреждает остеопороз, но и активирует иммунитет. Поэтому в питании больше внимания уделяйте жирной морской рыбе, печени, регулярно ешьте яйца, украинское сало, сливочное масло, сметану. И меньше дозы чая и кофе. Кофеин нарушает активацию витамина D в организме и тем самым снижает иммунитет.

Если все вышеперечисленное вы делаете правильно, имеет смысл вводить в организм еще один витамин — витамин А, источником которого служит морковь, свекла, тыква, сладкий перец, свиная либо говяжья печень, яйца, натуральные молочные продукты. Именно витамин А доставляет белок под названием "секреторный иммуноглобулин А" на все слизистые, основное предназначение которого — снижение активности попавших в непосредственный контакт с организмом микробов и вирусов. Это первый эшелон защиты вашей иммунной системы. На этом уровне бактериальная либо вирусная инфекция легко предупреждается и заболевание не развивается.

Одновременно витамин А улучшает зрение, предупреждает развитие катаракты, благодаря чему вы сможете своевременно увидеть чихающего либо кашляющего человека как потенциальный источник инфекции. Также этот витамин предупреждает развитие атеросклероза сосудов, что позволяет сохранить достаточно высокий уровень двигательной активности и еще надежнее предупредить развитие вирусной инфекции в организме.

Считается, что для активности иммунной системы очень важен витамин С, основным источником которого служат плоды шиповника, рябины красной, ягоды черной смородины, фейхоа, цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины, грейпфрут) капуста и т.п. Однако место витамина С в укреплении иммунитета далеко не первое, хоть и очень важное. Витамин С обеспечивает оптимальную проницаемость капилляров, чем нормализует обмен веществ, повышает жизненный тонус.

При недостатке витамина С наблюдается патологическая проницаемость сосудов, крайняя степень которой известна как цинга. А вот при передозировке появляется патологическая ломкость сосудов и склонность к кровоизлияниям. Кроме того, высокие дозы витамина С стимулируют выброс из надпочечников стрессовых гормонов, и человек легче попадает под негативное действие стресса, а что бывает в таком случае – читайте в начале статьи.

Очень важен для иммунной системы йод, основными источниками которого могут служить морская капуста, морепродукты, фейхоа, йодированная соль. А на равнинной местности — регулярные прогулки на свежем воздухе.

Очень важны для укрепления иммунитета и повышения работоспособности витамины группы В. И если ранее основным источником этих витаминов служили макаронные изделия, хлеб и каши (хлеб и каша — сила наша!), то сегодня больше внимания важно уделять правильно приготовленным овощам, оптимальная термическая обработка которых активирует растительную клетчатку. Такая активированная клетчатка служит прекрасной питательной средой для сапрофитной микрофлоры кишечника, способной вырабатывать до 50% суточной потребности витаминов группы В в дополнение к тем витаминам группы В, которые были накоплены в них при выращивании. В то же время овощи служат источником других полезных витаминов и микроэлементов.

Если вам хочется без особого напряжения обеспечить высокую активность иммунной системы не только на протяжении сезона гриппа и простуд, но и всей жизни, важно знать, как правильно "накормить" свою иммунную систему. Именно поэтому вы не должны создавать себе пищевой стресс под названием "лечебное голодание". Наоборот, доминировать должно стремление создать себе эмоциональный комфорт и обеспечить правильное здоровое питание.

Тем более что большинство вышеперечисленных компонентов для укрепления иммунитета входит в состав известного блюда под названием "украинский борщ". При этом как источник белка утром на правильный завтрак в борщ может входить свинина либо говядина, днем на обед — курица, кролик либо индюшатина, а вечером на здоровый ужин подойдет постный борщ. И ваше здоровье, а также крепкий иммунитет, будут под надежной защитой вкусного и полезного национального блюда.

Крепкого Вам здоровья! И разумного к нему отношения.