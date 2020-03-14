Студентов БГУ из группы «контакт первого уровня» заберут в больницы для обследования 8 14.03.2020, 9:09

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Минздрав принял решение спустя двое суток.

Все студенты БГУ, которые входят в группу «контакт первого уровня», будут помещены в учреждения здравоохранения, сообщили в Минздраве вечером 13 марта. Вероятность широкого распространения COVID19 в студенческой среде оценивается как невысокая, уточнили там.

В стране, и в студенческой среде БГУ в частности, сейчас проходят мероприятия по выявлению каждого гражданина, который имеет риск быть инфицированным COVID19, заявляют в ведомстве.

Сегодня вечером и ночью часть студентов БГУ, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом, будут помещены в учреждения здравоохранения для дальнейшего медицинского обследования. Это обычная противоэпидемическая практика, рекомендованная ВОЗ, отмечают в Минздраве.

«Госпитализация и санитарная обработка помещений связана с тем, что в университете у одного из студентов (который является сыном вернувшегося из Италии гражданина, скрывшего информацию об этом) был выявлен РНК коронавируса. Принимаемые медицинскими службами меры — традиционная работа санитарно-эпидемиологической службы страны во время любого повышения заболеваемости — будь-то корь, грипп H1N1 или любой другой вирус», — сказано в сообщении.

Если тесты покажут отрицательный результат на коронавирус и будет возможность проживать изолировано, то большую часть студентов отпустят домой.

«На сегодняшний момент вероятность широкого распространения коронавируса в студенческой среде мы оцениваем как невысокую и принимаем все меры для того, чтобы минимизировать очаг распространения инфекции. Все данные о численности госпитализированных и о наличии положительных тестов будут представлены позже. На сегодняшний момент все студенты чувствуют себя удовлетворительно. Признаков заболевания ни у кого из них не выявлено», — сообщает ведомство.

По данным на 13 марта, в Беларуси 27 пациентов с коронавирусом: 24 остаются в больнице, троих выписали. Студентов БГУ проверяют, потому что они могли контактировать с сыном мужчины, который сейчас находится в больнице с коронавирусом. Он скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь, успел пообщаться с некоторым количеством людей. 11 марта медики взяли под контроль группу, где учится студент. Выяснилось, что вирус обнаружили у девушки, которая контактировала со студентом.