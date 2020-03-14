Президент Польши призвал банки приостановить погашение кредитов гражданами и фирмами 1 14.03.2020, 9:17

2,910

Анджей Дуда

Формула зявки должна быть разработана к понедельнику.

Президент Польши Анджей Дуда обратился к банкам с предложением приостановить процесс погашения кредитов гражданами и фирмами на срок не менее нескольких месяцев. Это должно помочь людям и компаниям, оказавшимся в сложной ситуации из-за коронавируса, сообщает «Польское радио».

После встречи с представителями финансовых учреждений президент заявил, что каждый должен иметь возможность подать заявку на приостановление выплат. Анджей Дуда отметил: «Нужно создать такие условия, чтобы любое лицо в трудной ситуации могло бы обратиться к своему банку или кредитору, чтобы не погашать кредит в течение нескольких месяцев».

Анджей Дуда подчеркнул, что форма запроса о приостановлении платежей должна быть максимально простой и легкой, в том числе через Интернет. Приостановление платежей на срок от нескольких месяцев до полугода также должно охватывать ипотечные кредиты.

Президент сказал, что представители банковского сектора продемонстрировали свою готовность принять такие решения. Их формула должна быть разработана к понедельнику.

Председатель Национального банка Польши Адам Гляпиньский заявил, что в Польше произойдет экономический спад, вызванный эпидемией коронавируса, однако рецессии не будет.

Адам Гляпиньский уверяет, что польская банковская система стабильна и безопасна, а в связи с эпидемией коронавируса предприниматели столкнутся с трудностями главным образом из-за того, что работники с большей частотой будут уходить на больничный.