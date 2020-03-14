Глава МВД Беларуси назвал условия и количество осужденных по наркотической статье, которых могут помиловать 14.03.2020, 9:44

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ЮРЫЙ КАРАЕЎ

ФОТА: «НАША НІВА»

Юрий Караев озвучил три основных критерия.

Министр внутренних дел Юрий Караев на телеканале «Беларусь 1» рассказал, какие категории осужденных по ст. 328 УК могут оказаться в этом году на свободе, сообщают naviny.by.

«По амнистии новости, прежде всего, касаются нашей пресловутой статьи 328-й. Конечно же и активность общества, и этого движения (матерей — БелаПАН) в этом вопросе. Но прежде всего, гуманность государства, его желание сделать шаги навстречу оступившимся ведет в тому, что рассматривается механизм помилования тех, кто оступился», — отметил глава МВД.

Он подчеркнул, что «применение акта помилования может коснуться около 1,8 тыс. лиц, находящихся в местах лишения свободы».

При этом, по его словам, осужденные по антинаркотической статье УК будут амнистированы «не общим списком», а каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Глава МВД назвал три основных критерия. Так, человек должен отбыть половину срока наказания. Также будет учитываться его отношение к совершенному правонарушению и поведение в месте заключения.

Помимо этого, родственники заключенного должны быть готовы взять на себя ответственность за него после освобождения «за то, что он не станет совершать преступления вновь», отметил Караев.

Подготовить законопроект об амнистии, приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, поручил Лукашенко.

Закон будет включать не только освобождение некоторых категорий лиц, но и сокращение сроков для осужденных.