закрыть
14 марта 2020, суббота, 12:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

В Польше умер второй пациент с коронавирусом

  • 14.03.2020, 10:12
  • 3,107
В Польше умер второй пациент с коронавирусом
Фото: Getty Images

В стране выявлено 68 случаев заражения.

Во Вроцлаве на юго-западе Польши в инфекционной больнице умер второй в стране человек, зараженный коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения Польши.

«Умер второй человек, зараженный коронавирусом. Это 73-летний мужчина, который в тяжелом состоянии находился во Вроцлавской больнице (Нижнесилезское воеводство — ред) и имел сопутствующие болезни», — говорится в сообщении министерства.

Как известно, по состоянию на 13 марта в Польше зафиксировано 68 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Первую смертью от коронавируса было зафиксировано 12 марта в Познани.

13 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима чрезвычайной эпидемической ситуации, которым вводится контроль на всех польских границах, а всех граждан Польши, которые вернулись в страну, отправят на 14-дневный карантин.


популярное за неделю

Мнение

Власть с пустой канистрой
Власть с пустой канистрой Владимир Халип
Колхозные дезинфекторы
Колхозные дезинфекторы Ирина Халип
Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін