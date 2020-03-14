В Польше умер второй пациент с коронавирусом 14.03.2020, 10:12

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В стране выявлено 68 случаев заражения.

Во Вроцлаве на юго-западе Польши в инфекционной больнице умер второй в стране человек, зараженный коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения Польши.

«Умер второй человек, зараженный коронавирусом. Это 73-летний мужчина, который в тяжелом состоянии находился во Вроцлавской больнице (Нижнесилезское воеводство — ред) и имел сопутствующие болезни», — говорится в сообщении министерства.

Zmarła druga osoba zakażona #koronawirus. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu (woj. dolnośląskie) i miał choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 13, 2020

Как известно, по состоянию на 13 марта в Польше зафиксировано 68 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Первую смертью от коронавируса было зафиксировано 12 марта в Познани.

13 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима чрезвычайной эпидемической ситуации, которым вводится контроль на всех польских границах, а всех граждан Польши, которые вернулись в страну, отправят на 14-дневный карантин.