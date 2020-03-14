Почему коронавирус гораздо более опасен, чем грипп 24 14.03.2020, 10:38

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Фото: Getty Images

Пять различий между гриппом и новым вирусным заболеванием.

Белорусский Минздрав в пятницу, 13 марта, в очередной раз заявил, что «коронавирус можно сравнить с сезонным гриппом». «Коронавирус не страшнее гриппа, мы об этом говорим постоянно», — заявила на брифинге представитель Минздрава Елена Богдан.

Об абсурдности подобных заявлений пишет датское издание Videnskab (перевод — inosmi.ru).

«Вероятно, вы слышали мнение, что вирус можно сравнить с обычным сезонным гриппом. Это не так», — утверждает издание и приводит убедительные доводы.

Коронавирус серьезнее, чем грипп, по ряду параметров.

Вот пять различий между гриппом и новым вирусным заболеванием COVID-19.

1. Коронавирус более заразен

Коронавирус так же, как и грипп, передается воздушно-капельным путем. Но он вдвое заразнее.

Человек с гриппом в среднем заражает еще 1,1 человека. То есть его показатель воспроизводства равен 1,1.

У нового коронавируса показатель воспроизводства — 2,5. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в китайской провинции Хубэй, откуда распространился вирус.

Это значит, что заболевший коронавирусом в среднем заражает еще 2,5 человека.

«Причина, почему коронавирус в два раза заразнее, чем грипп, вероятно, заключается в том, что ни у кого из нас нет к нему иммунитета, ведь это новый вирус, и этим заболеванием никто раньше не болел», — говорит Кристиан Вейсе (Christian Wejse), преподаватель Института общественного здоровья при Орхусском университете.

Частицы коронавируса другие

Также высокая заразность коронавируса может быть связана со способом его проникновения в организм.

Обычно человек заболевает передающимся воздушно-капельным путем вирусом, вдохнув болезнетворные частицы.

Иммунитет справляется с некоторыми частицами еще до того, как им удается проникнуть глубоко в организм. Такое ощущение, что иммунитет с разной эффективностью борется с частицами коронавируса и вируса гриппа, говорит Ян Правсгор Кристенсен (Jan Pravsgaard Chrisensen), профессор иммунологии Копенгагенского университета.

«Не исключено, что требуется меньше частиц коронавируса, чтобы вызвать заболевание, чем частиц вируса гриппа», — говорит он.

2. От коронавируса умирает больше людей

По подсчетам ученых, смертность от нового коронавируса примерно в шесть раз выше, чем от обычного сезонного гриппа.

«Поэтому-то мы так и встревожены», — говорит Кристиан Вейсе.

Точная смертность от COVID-19 до сих пор неизвестна, потому что разные страны по-разному подсчитывают количество зараженных.

В странах, где на коронавирус проверяют не так много людей, зарегистрированных случаев очень мало. Поэтому может показаться, будто умерших от новой болезни там больше, чем в странах, где проводятся более масштабные проверки и заболевших регистрируют более тщательно.

«В США сейчас смертность от него составляет 3,5%, потому что там мало кого проверяли. А в Южной Корее, где обследовали очень многих, смертность на уровне 0,6%», — говорит Кристиан Вейсе.

В Италии смертность сейчас превысила 6,2 %. По словам Кристиана Вейсе, это тоже может быть связано с тем, что вспышка заболевания так сильно ударила по стране, что ее система здравоохранения больше не успевает за развитием событий и не может обследовать всех.

3. Больше людей болеют в тяжелой форме

Ежегодно тысячи датчан заболевают гриппом. Попасть в больницу в особенности рискуют пожилые люди и люди со слабым здоровьем.

В сезон гриппа 2017-2018 в больницу с ним попал 971 человек. Из них 50 болели в очень тяжелой форме и побывали в реанимации, согласно Датскому государственному институту сывороток.

Новый коронавирус, похоже, гораздо чаще протекает в тяжелой форме.

«В Хубэе в реанимацию попали 3-5% зараженных. Если в Дании все пойдет так же плохо, у нас случится коллапс системы здравоохранения, как в Италии», — говорит Кристиан Вейсе.

Департамент здравоохранения провел оценку рисков и заявил, что коронавирусом могут заразиться примерно 600 тысяч датчан. Если применить к этой цифре данные из Хубэя, окажется, что 4% из этих 600 тысяч человек могут попасть в реанимацию. А это 24 тысячи человек.

4. Коронавирус поражает легкие

Вирус гриппа состоит из болезнетворных частиц, которые оседают на рецепторах в носу, ротовой полости и горле.

Коронавирус же чаще всего поражает рецепторы легких.

«Это означает, что вирус размножается внизу — в легких, тогда как грипп — в верхних дыхательных путях. Таким образом коронавирус — это пневмония, которая влияет на дыхание и способность легких насыщать кровь кислородом. Вероятно, именно поэтому от него умирают чаще, чем от гриппа», — говорит Ян Правсгор.

У особенно невезучих пациентов коронавирус проявляется как очень тяжелая форма пневмонии.

Когда пожилые и слабые люди болеют гриппом, у них тоже может быть осложнение в виде воспаления легких. Но, в отличие от коронавируса, такую пневмонию вызывает не вирус сам по себе.

«Когда человек болеет гриппом, его легкие могут пострадать, и откроется доступ бактериям. Но при гриппе пневмония, как правило, лишь вторичный эффект», — говорит Ян Правсгор.

5. Ни у кого нет иммунитета против COVID-19

Вирусные заболевания характеризуются тем, что, переболев один раз, человек приобретает иммунитет. Это значит, что мы редко болеем одним вирусом дважды.

После того как многие переболеют каким-нибудь заболеванием, формируется коллективный иммунитет.

«Чем больше людей переболело, тем сложнее вирусу распространяться», — объясняет Ян Правсгор Кристенсен.

Ежегодно различные варианты коронавируса, так же как и вирусы гриппа, вызывают у нас простуду. Но новый коронавирус не похож на большинство коронавирусов, известных ранее.

«Та болезнь, которая поражает людей сейчас, настолько отличается от остальных, что ни у кого нет против нее иммунитета. Этот вирус новый для всех», — объясняет Ян Правсгор.

Когда иммунитета ни у кого нет, вирус распространяется молниеносно.

Иммунитет к гриппу есть у многих

Иммунитет формируется, когда защитная система организма распознает молекулы на поверхности вируса и вырабатывает против них антитела, которые разрушают частицы вируса, не давая человеку заболеть.

Должно быть, вы слышали, что вирусы гриппа мутируют, и каждый год появляется новый вариант.

Но, хотя вирусы и мутируют, разные версии сезонного гриппа не настолько отличаются друг от друга, чтобы иммунитет не мог их распознать.

Поэтому большинство из нас гораздо лучше защищены от вируса гриппа, чем от нового коронавируса.