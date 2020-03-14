Трамп вступил в «нефтяную войну» против РФ 8 14.03.2020, 10:47

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США закупят 90 миллионов баррелей в стратегический резерв.

США начинают закупки «большого объема нефти» для государственного стратегического резерва. Об этом на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома объявил президент США Дональд Трамп, сообщает finanz.ru.

«Исходя из цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для резерва. Мы заполним его до самого верха», заявил Трамп, добавив, что это решение сэкономит миллиарды долларов американским налогплательщикам.

Покупка была бы невозможна еще неделю назад, отметил Трамп: цены колебались около 50 долларов, и Минэнерго собиралось продавать стратегическую нефть, как это делается с 2017 года.

Но решение Саудовской Аравии выйти на тропу нефтяной войны, резко увеличив добычу и предлагая скидки до 10 долларов за баррель, изменило ситуацию. Решение принято «в нужное время, в нужном месте», подчеркнул Трамп.

Последний раз США закупали нефть для стратегического резерва в январе 2009 года, когда цены с 140 долларов рухнули до 32 за баррель WTI. Тогда Минэнерго приобрело 10,6 млн баррелей на открытом рынке, а еще 14 млн получило от нефтяников вместо оплаты пошлин на добычу.

Летом 2011 года, когда резерв был заполнен почти под завязку а цены превышали 100 долларов за бочку, Барак Обама распорядился продать 30 млн стратегических баррелей, чтобы затормозить рост цен на бензин. В 2016-17 гг США приняли программу масштабной распродажи нефтяных запасов (270 млн баррелей к 2027 году), которая аккуратно исполнялась до начала марта-2020.

На прошлой неделе Минэнерго США отменило аукцион продажи нефти из SPR, и теперь приступит к закупкам. Их объем может составить около 92 млн баррелей - такова предельная незадействованная емкость хранилищ, оценивает главный инвестдиректор NationsShares Скотт Нэйшнс.

«Это фантастическая идея. Стратегический резерв - один из немногих рычагов, которые доступны США в период штормов на нефтяном рынке», - говорит партнер Again Capital: покупка баррелей с рынка позволит частично сгладить избыток, который возникнет из-за решения саудитов нарастить добычу, а кроме того, поддержит сланцевую отрасль.

В среду представители крупнейших добывающих компаний приезжали в Белый дом, чтобы обсудить с Трампом ответ на рекордное за три десятилетия обрушение нефтяных котировок: на торгах в понедельник Brent на 30% за минуту, а по итогам недели подешевела на 22%.

Закупка, которая станет самой крупной с 1970х, «поможет замедлить распродажу», говорит Килдафф. Впрочем, полностью рынок нефти от проблем она не избавит.

Сводных хранилищ хватит на 3 месяца закупок по 1 млн баррелей в сутки - что в разы меньше объемов «лишней» нефти на рынке: из-за эпидемии спрос упал на 4,5 млн баррелей в сутки, а к апрелю рынок столкнется с рекордным в истории избытком в 6 млн баррелей в день, прогнозирует Goldman Sachs.

На решении Трампа цены на нефть завершили неделю ростом: Brent подорожала на 4,76%, до 34,8 доллара за баррель; WTI - на 4,7%, до 32,97 доллара за бочку.