«Короли» парковки: как это делают самые дерзкие водители в Беларуси 16 14.03.2020, 10:55

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Иллюстрационное фото

Фоторепортаж о тех, кто паркуется не по правилам и делает это постоянно.

Несмотря на возмущения пешеходов и законопослушных автомобилистов, есть водители, которые нагло паркуют свои авто с нарушением ПДД. Портал tut.by представляет свежую подборку дерзких нарушителей, фото которых прислали очевидцы в «Доску позора».

Многие водители ставят свои автомобили на зеленой зоне и разъезжают ее колесами. В таких местах вместо зеленой травы будут высохшие горбы земли с отпечатками рисунка протектора. Впрочем, это мало волнует автомобилиста, который припарковал свой Citroen возле дома 44 по ул. Пимена Панченко в Минске. При этом очевидец сообщает, что водитель ставит так автомобиль каждый день, несмотря на то, что в 100 метрах есть свободные места на парковке.

Фото: tut.by

Водитель Nissan действует аналогично: не первый раз его замечают стоящим парой колес на зеленой зоне возле дома 7 на ул. Льва Сапеги. Очевидец предположил, что логика водителя такова: «Если внедорожник, значит вне дороги и должен припарковаться».

Фото: tut.by

Фото еще одного «паркуна» на зеленой зоне сфотографировали в Ленинском районе столицы. Возле дома 4 на ул. Авроровской побитый Nissan на российских номерах припарковался на кусочке земли возле дороги. При этом очевидец сообщил, что места на парковке есть.

Фото: tut.by

А вот типичная ситуация для спальных районов столицы: авто стоят на тротуаре и мешают ходить пешеходам. Именно так сделал «шкодовод» возле жилого дома на ул. Сухаревской. Из-за его действий люди вынуждены обходить авто по лужам.

Фото: tut.by

Так же поступил «уберист» на Kia: устроил парковку на тротуарной дорожке дома 65 на ул. Матусевича.

Фото: tut.by

А этот оранжевый микроавтобус постоянно загораживает выход из первого подъезда дома 7 по ул. Одоевского. Очевидец сообщает — так паркуются работники офиса, который находится рядом.

Фото: tut.by

А это — территория возле дома 13 на улице Лобанка. На тротуаре, который делится с велодорожкой, запарковался минивэн Peugeot.

Фото: tut.by

«Хозяин этой машины имел в виду всех автособратьев, а заодно и соседей. И все равно ему, что у хозяев четырех машин сегодня нарушены планы», — комментирует очевидец фото, которое сделано возле дома 3А на 2-м пер. Розы Люксембург.

Фото: tut.by

Водитель этого авто припарковался поближе к входу в магазин «Материк» на Каменной горке. Ну и что, что это место для инвалидов?