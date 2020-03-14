Ученые заявили о способности алкоголя продлевать жизнь 11 14.03.2020, 11:16

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Специалисты проанализировали данные о привычках и состоянии здоровья 112 тысяч женщин и мужчин.

Умеренное употребление алкоголя, правильное питание и занятия спортом могут увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете, пишет WineSpectator.

Этому способствовали ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни

В своем исследовании специалисты проанализировали данные о пищевых привычках и состоянии здоровья 112 тыс. женщин в возрасте от 30 до 55 лет и мужчин в возрасте от 40 до 75 лет за 30-летний период.

Исследователи изучили наличие хронических заболеваний (диабета, сердечно-сосудистых болезней и рака), а также влияние на организм таких факторов, как курение, состояние веса, физическая активность, потребление алкоголя и правильное питание.

«Основываясь на данных, можно сказать, что умеренное употребление алкоголя уменьшает риск развития заболеваний сердца, снижает риск диабета и может улучшить когнитивные функции», — рассказал 22 января один из авторов исследования доктор Ци Сан.

Он объяснил, что, согласно исследованию, женщины, которые отказались от курения, соблюдали диету и имели нормальный вес, но при это не употребляли алкоголь, жили без хронических заболеваний в среднем на два года меньше тех, кто выпивал.

У мужчин разница составила около года.

Самую низкую продолжительность жизни без рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета имели тучные и курящие участники эксперимента.

Ученые отметили, что умеренным употреблением алкоголя является один бокал в день для женщин и два для мужчин.