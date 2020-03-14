«На балконе выли волки, падали деревья, срывало крыши» 14.03.2020, 11:38

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Что натворил ураган в Витебской области.

В ночь с 12 на 13 марта (пятницу 13-е, «ведьмин день») над Витебском и окрестностями пронесся сильный ураган. «Витебский курьер n» решил выяснить, как горожане пережили стихию, сообщает vkurier.info.

Принято считать, что одной из самых «ветреных» точек Витебска является район Билево. Новостройки здесь стоят на возвышенности и буквально продуваются всеми ветрами (чему способствует также и планировка микрорайонов с большим количеством пустырей и «открытых» дворов).

Заборы в агрогородке Октябрьская после ураган. Фото: Сергей Мартинович

В ночь на пятницу 13-е страшные часы пережила Ирина, жительница улицы Короткевича. По словам женщины, на балконе ее квартиры творилась жуть.

Как будто волки выли, целая стая волков. Стекла дребезжали от порывов ветра, сложно было уснуть.

Надо отметить, что балкон у Ирины выходит на открытую местность, продуваемую ветрами насквозь. К тому же балкон застеклен и отделан, на улицу выведены лишь несколько трубок, чтобы стекала вода. Обычно при урагане их закрывают, но в этот раз сделать так забыли. В результате порывы ветра «завывали» в трубках, создавая иллюзию волчьего воя.

Поваленное ураганом дерево в Октябрьской. Фото: Сергей Мартинович

А вот в агрогородке Октябрьская рядом с Витебском ураган в прямом смысле наломал дров. Старые деревья нашли утром поваленными.

Сплюснутая теплица в агрогородке Октябрьская. Фото: Сергей Мартинович

У некоторых людей ветер покосил заборы, а в одном из дворов по улице Солнечной буквально расплющил теплицу.

Правда, далеко не многие жители агрогородка наблюдали за разбушевавшейся стихией. Были и те, кто, по их словам, спокойно спал и не заметил ничего необычного.

Сорванная крыша в Лужесно. Фото из соцсетей

А вот в Лужесно, судя по фото в социальных сетях, последствия были куда серьезнее. Здесь ветром сорвало рубероид с крыши 4-этажного многоквартирного дома на улице Лынькова (причем, как указывают, в доме недавно был сделан капремонт), повалило толстое дерево и снесло в сторону металлическую конструкцию.

Металлическая конструкция в Лужесно, сдвинутая ураганом. Фото из соцсетей

В самом же Витебске ветром сорвало часть пластиковой обшивки с остановки напротив поликлиники на улице Терешковой. Пользователи соцсетей шутили, что, наверное, обшивка была приклеена на скотч и давали советы.