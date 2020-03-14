«На балконе выли волки, падали деревья, срывало крыши»
- 14.03.2020, 11:38
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Что натворил ураган в Витебской области.
В ночь с 12 на 13 марта (пятницу 13-е, «ведьмин день») над Витебском и окрестностями пронесся сильный ураган. «Витебский курьер n» решил выяснить, как горожане пережили стихию, сообщает vkurier.info.
Принято считать, что одной из самых «ветреных» точек Витебска является район Билево. Новостройки здесь стоят на возвышенности и буквально продуваются всеми ветрами (чему способствует также и планировка микрорайонов с большим количеством пустырей и «открытых» дворов).
В ночь на пятницу 13-е страшные часы пережила Ирина, жительница улицы Короткевича. По словам женщины, на балконе ее квартиры творилась жуть.
Как будто волки выли, целая стая волков. Стекла дребезжали от порывов ветра, сложно было уснуть.
Надо отметить, что балкон у Ирины выходит на открытую местность, продуваемую ветрами насквозь. К тому же балкон застеклен и отделан, на улицу выведены лишь несколько трубок, чтобы стекала вода. Обычно при урагане их закрывают, но в этот раз сделать так забыли. В результате порывы ветра «завывали» в трубках, создавая иллюзию волчьего воя.
А вот в агрогородке Октябрьская рядом с Витебском ураган в прямом смысле наломал дров. Старые деревья нашли утром поваленными.
У некоторых людей ветер покосил заборы, а в одном из дворов по улице Солнечной буквально расплющил теплицу.
Правда, далеко не многие жители агрогородка наблюдали за разбушевавшейся стихией. Были и те, кто, по их словам, спокойно спал и не заметил ничего необычного.
А вот в Лужесно, судя по фото в социальных сетях, последствия были куда серьезнее. Здесь ветром сорвало рубероид с крыши 4-этажного многоквартирного дома на улице Лынькова (причем, как указывают, в доме недавно был сделан капремонт), повалило толстое дерево и снесло в сторону металлическую конструкцию.
В самом же Витебске ветром сорвало часть пластиковой обшивки с остановки напротив поликлиники на улице Терешковой. Пользователи соцсетей шутили, что, наверное, обшивка была приклеена на скотч и давали советы.