За сутки в Италии от коронавируса скончалось 250 человек 14.03.2020, 12:03

1,992

17 тысяч заражены.

За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 250 людей. Всего жертвами COVID-19 в Италии стали 1266 человек. Число зараженных коронавирусом достигло 17 660. Выздоровело от коронавируса нового типа в Италии — 1439, сообщает Euronews.

Большинство итальянских пациентов, умершие от последствий коронавирусной инфекции — пожилые люди в возрасте более 80 лет, из которых 25,8% составляют женщины. Наибольшее число смертей от коронавируса зафиксировано у больных в возрасте 80−89 лет.

Испания, занявшая второе место по количеству зараженных коронавирусом в Европе — 5232 человека, объявила чрезвычайное положение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в пятницу, что Европа в настоящее время — эпицентр пандемии коронавируса.

«В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев заболевания [в Европе], чем в разгар эпидемии в Китае», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес.

Он подчеркнул, что уже более 5 тысяч человек умерли от вируса, и назвад это «трагической вехой» в истории современной цивилизации. Тедрос Гебреес призвал правительства принять меры по социальному дистанцированию, чтобы замедлить распространение.