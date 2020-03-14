Посол России: Разногласия по ценам на нефть — это спор продавца и покупателя 1 14.03.2020, 11:56

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ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ

ФОТО: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ

Преференций для Беларуси за счет бюджета РФ больше не будет.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев поделился своими соображениями по поводу недавней встречи глав правительств Беларуси и России, в том числе касательно нефтяных поставок и споров между двумя странами, сообщает ТАСС.

Мезенцев заметил, что «разногласия по ценам на нефть — это спор продавца и покупателя». И добавил: «Это не должно затрагивать главного — те сложившиеся между странами масштабные и глубокие отношения, которыми мы все особо дорожим».

Посол России также заметил, что в ходе переговоров был учтен запрос со стороны Беларуси насчет условий поставок нефти «малыми» компаниями: «Для них, таким образом, определены особые условия», - заявил Мезенцев.

Дипломат добавил, что «какие-либо дополнительные преференции за счет российского бюджета в пользу хозяйствующих субъектов, коммерческих структур, работающих на территории братской Беларуси, вряд ли возможны».

Мезенцев пояснил, что коммерческие предприятия должны самостоятельно договариваться с партнерами насчет условий, которые были бы приемлемые для каждой из сторон.

«Призывать государство в качестве посредника, полагаю, допустимо только в крайних случаях. Тем не менее, российская сторона не стоит в стороне от диалога, а стремится в возможном формате помочь коммерческим партнерам достичь согласия».

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в среду встретился с российским коллегой — Михаилом Мишустиным в Москве. Обсуждались актуальные вопросы интеграционных процессов в рамках «союзного государства». По итогам встречи Румас сообщил, что Беларусь передала России новые предложения по поставкам нефти в республику.