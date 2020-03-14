Зеленский провел перестановки среди топ-чиновников СБУ 1 14.03.2020, 11:47

Кого уволили и назначили?

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности. Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины, сообщает liga.net.

Президент уволил двоих заместителей главы СБУ и начальника департамента хозобеспечения; назначил – первого зама и председателя управления СБУ в Днепропетровской области.

Уволены:

- Дмитрий Нескоромный – с должности первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью;

- Александр Карпенко – с должности заместителя главы СБУ;

- Владимир Киптенко – с должности начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Назначены:

- Василий Малюк – на должность первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью;

- Владимир Краснянский – на должность председателя управления СБУ в Днепропетровской области.

8 ноября 2019 года Нескоромный был назначен первым заместителем главы СБУ вместо уволенного Владислава Бухарева.