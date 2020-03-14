Зеленский провел перестановки среди топ-чиновников СБУ

Зеленский провел перестановки среди топ-чиновников СБУ1
- 14.03.2020, 11:47
Кого уволили и назначили?
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности. Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины, сообщает liga.net.
Президент уволил двоих заместителей главы СБУ и начальника департамента хозобеспечения; назначил – первого зама и председателя управления СБУ в Днепропетровской области.
Уволены:
- Дмитрий Нескоромный – с должности первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью;
- Александр Карпенко – с должности заместителя главы СБУ;
- Владимир Киптенко – с должности начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
Назначены:
- Василий Малюк – на должность первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью;
- Владимир Краснянский – на должность председателя управления СБУ в Днепропетровской области.
8 ноября 2019 года Нескоромный был назначен первым заместителем главы СБУ вместо уволенного Владислава Бухарева.