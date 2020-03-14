Как белорусские врачи скрывают правду о коронавирусе 38 14.03.2020, 13:02

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Медиков заставили молчать?

Телеграмм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал письма читателей, которые пытались выяснить у знакомых врачей, как на самом деле обстоит ситуация с эпидемией коронавируса в Беларуси.

«Дозвонилась до Вишневецкого М.Л.. Спросила сколько должно заболеть человек и сколько умереть, чтобы начали принимать какие-то действия.

Попросила со своей должности доносить до вышестоящих руководителей, что когда вокруг все соседи принимают меры по защите населения от короновируса, ВОЗ объявляет пандемию, а у нас все хорошо - это, наоборот, способствует панике и недоверию со стороны населения. Но лично у меня сложилось впечатление, что мои слова особо никого не заинтересовали.

Сказал, читайте официальную информацию. На вопрос, сколько сейчас зараженных, сказал, что по вчерашним официальным данным - 27», — сообщала читательница.

«Поговорил с Натальей Федоровной по Гомельской обл., Все говорит как обычно при ОРВИ. Маски сама не покупает сказала. Про количество возможных людей с коронавирусом сказала неуполномочена распространяться», — пишет другой читатель.

Как стало известно сайту Сharter97.org, белорусские власти предупредили руководителей медицинских учреждений об уголовной ответственности за распространение информации о заболеваемости коронавирусом, «чтобы не сеять панику и не дестабилизировать ситуацию в стране».