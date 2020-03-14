«Баста»: Многие родители отказываются отправлять детей в школы 3 14.03.2020, 13:26

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Иллюстрационное фото

Здоровье важнее.

Лукашенко как «прошаренный» дачник, который не хочет строить забор вокруг своего участка, ожидая пока это сделают все соседи. Это мы сейчас о борьбе с коронавирусом, если кто не понял, пишет телеграмм-канал «Баста».

Мы уже писали о беспрецедентных мерах, которые принимаются странами ЕС и Украиной. Задумались о безопасности граждан и власти России. Сегодня утром стало известно, что мэр Москвы внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении городских школ. Скорее всего, его примеру последуют и руководители других городов.

А в Беларуси, похоже, в понедельник детям придется идти в школу, а их родителям - на работу. Власти молчат, несмотря на то, что под петицией с требованием ввести карантин в учебных заведениях за сутки собрано более 8 тысяч подписей. Минздрав вчера вообще отказался сообщать о количестве заболевших. Для того, чтобы понять, какая реальная ситуация, достаточно пролистать региональные чаты и сообщества в соцсетях.

Радует то, что многие родители пишут, что не будут отправлять своих детей в школы. Студентам решение не идти на учебу с понедельника придется принимать на свой страх и риск. Но здоровье важнее - помните об этом.