Литва запретила въезд для иностранцев 14.03.2020, 13:56

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В стране зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом.

Литва закрыла въезд для иностранцев и восстановила контроль на границе с Евросоюзом во избежание распространения коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщила глава МВД Римма Тамашюнене, сообщает LRT.

Исключение будет сделано для иностранцев с видом на жительство в Литве или разрешением на работу в балтийской республике. Запрет вступит в силу в 18:00 по местному времения (19:00 по Минску). Ограничения не коснутся грузового транспорта — торговый режим останется без изменений.

В Литве по последним данным зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом. О последнем инфицированном — студенте из Кретинга, прилетевшем на этой неделе из Дании — Минздрав Литвы сообщил 14 марта.